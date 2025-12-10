사진=AP/뉴시스

“여러분 쏘니(손흥민)가 여기에 왔습니다.”

드디어 작별인사를 전했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 레전드 손흥민(LAFC)이 다시 런던으로 돌아왔다. 갑작스러운 이적으로 미처 전하지 못했던 마지막 인사를, 비로소 팬들에게 건넸다. 그는 눈시울을 붉힌 채 “정말 환상적인 10년이었습니다. 절대 여러분을 잊지 않겠습니다”라며 손을 흔들었다.

손흥민은 10일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 슬라비아 프라하(체코)의 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전을 앞두고 팬들 앞에 나섰다. 토트넘 유니폼은 아니었지만, 팬들이 오래 기억해온 단정한 모습 그대로였다. 회색 롱코트에 검은 목도리를 두른 채 그라운드 정중앙에 섰다.

6만여 관중은 기립 박수로 환영했다. 그는 금방이라도 울음을 터뜨릴 것처럼 목소리가 떨렸지만, 이내 가다듬고 인사를 전했다. “여러분이 나를 잊지 않길 바랐다”며 “난 언제나 토트넘의 일원일 것이다. 늘 여러분과 함께할 것이다. 토트넘 홋스퍼 스타디움은 내게 집이다. 절대 잊지 않을 거다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분 모두를 사랑한다. COME ON YOU SPURS(COYS-토트넘 응원 구호)”라고 외쳤다.

약속을 지켰다. 손흥민은 지난 8월 한국에서 치러진 토트넘의 프리시즌 투어 이후 LAFC 이적을 발표했다. 10년이란 긴 여정의 마침표를 찍었지만, 홈팬들에게 마지막 인사를 할 시간은 없었다. 미국에서 바쁜 일정을 소화했다. 그럼에도 마음속에 남아 있던 약속만큼은 잊지 않았다. “런던으로 돌아가서 팬들에게 인사를 전하겠다”던 약속을 4개월 만에 지켰다.

토트넘을 위해 헌신한 레전드다. 2015년 8월 토트넘에 입단한 손흥민은 454경기를 뛰며 173골을 넣었다. 클럽 역대 최다득점 5위다. 2021~2022시즌 EPL에서 23골을 터뜨려 무함마드 살라흐(리버풀)와 함께 공동 득점왕에 올랐다. 지난 5월엔 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 이끌며 숙원이던 트로피까지 들어 올렸다.

토트넘의 예우도 빛났다. 구단은 손흥민의 공로를 기리고 추억하기 위해 특별한 선물을 준비했다. 토트넘 하이로드에 손흥민의 ‘찰칵 세리머니’ 장면과 유로파리그 우승 트로피를 들어 올리는 모습을 담은 벽화를 새겼다. 손흥민이 직접 선택한, 토트넘 시절 가장 잊지 못할 순간 중 하나다. 그는 경기에 앞서 벽화를 찾아 자신의 사인을 남겼다. 그러면서 “정말 놀랍다. 세리머니, 트로피, 태극기, 등번호까지 디테일이 대단하다”며 “벽화의 주인공이 되니 정말 특별한 기분이다. 정말 감사하다”고 활짝 웃었다.

손흥민의 귀환에 토트넘은 승리로 보답했다. 슬라비아 프라하를 3-0으로 꺾었다. 경기 후 토마스 프랭크 토트넘 감독은 “진정한 토트넘 레전드가 집으로 돌아왔다”며 “그를 보게 돼 좋았다. 환영받아서 기쁘다. 행복해 보이고 자리를 잘 잡은 것처럼 보인다”고 미소 지었다.

