‘평균 22.3점’ 소노 이정현, 스포츠일러스트레이티드 2라운드 MVP

소노 이정현이 스포츠일러스트레이티드 2라운드 MVP로 선정됐다.

이정현은 2025-2026 LG전자 프로농구 2라운드 MVP 투표에서 총 유효투표수 104표 중 56표를 획득해 SK 자밀 워니(23표)를 33표 차로 제쳤다. 이로써 2023-2024시즌 5, 6라운드 연속으로 라운드 MVP를 수상한 데 이어 개인 통산 세 번째 라운드 MVP 영예를 안았다.

이정현은 2라운드 기간 9경기에서 평균 36분 4초를 소화하며 평균 22.3득점을 기록했다. 이는 외국선수를 포함한 전체 순위에서 4위에 해당하는 기록으로, 국내선수만 놓고 보면 2위 칼 타마요(17.9점)를 압도적으로 앞선 수치다. 2라운드 모든 경기에서 두 자릿 수 득점을 기록하며 최고의 활약을 펼친 이정현은 경기당 3.2개의 3점슛을 성공시키며 이 부문 전체 1위에도 이름을 올렸다.

소노는 이정현과 케빈 켐바오, 네이던 나이트로 이어지는 삼각편대를 앞세워 2라운드에서 5승(4패)을 기록, 7승 11패로 중위권 도약의 발판을 마련했다.

스포츠일러스트레이티드 2라운드 MVP에 선정된 이정현에게는 MVP 기념 트로피와 200만 원의 상금이 수여된다. 또한 이정현이 직접 디자인에 참여한 유니폼, 응원타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 굿즈를 출시할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

