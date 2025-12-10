검은사막 모바일, 2025 칼페온 연회 사전 이벤트 진행

펄어비스가 검은사막 모바일 2025 칼페온 연회를 앞두고 사전 이벤트를 실시한다.
10일 펄어비스에 따르면 신규 클래스 알림 신청이 오는 30일까지 진행된다. 30일 업데이트 전까지 알림 신청하면 4차 보상까지 모두 획득할 수 있다. 신규 클래스 전용 외형 장식부터 블랙펄, 공허 등급 수정, W의 가호 등을 지급한다.
연회 개최를 기념해 태양의 전장을 추가 오픈한다. 연회 당일인 13일 오후 5시30분부터 7시30분까지 즐길 수 있다. 깜짝 선물을 지급하는 돌발 의뢰도 함께 진행될 예정이다. 태양의 전장은 매주 화요일과 일요일마다 열리는 RvR(진영 간 전투) 콘텐츠다.
2025 칼페온 연회 매일 임무 이벤트도 30일까지 진행한다. 매일 미션을 통해 봉인된 전승의 고리, 칼페온 연회 퍼즐 조각, 모험의 증표, 고대의 석판, 그림자 매듭 등 각종 보상을 받을 수 있다. 미션 수행 완료가 누적되면 플러스 종합 패키지(7일), 정제수·유자차·시계 태엽 선택 상자 3개 등 추가 보상을 지급한다.
칼페온 연회는 매년 연말마다 개최되는 검은사막 모바일 모험가 축제다. 올해는 펄어비스 과천 사옥으로 100여명의 모험가를 초청하며, 오후 3시부터 글로벌 생중계를 진행해 전 세계 모험가들도 함께 즐길 수 있다. 방송은 공식 유튜브 및 치지직 채널에서 시청 가능하다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]