[내야외야] “최강 10번 타자 덕분” 10번째 황금장갑 품은 양의지… 두산서 기념상품 발매

프로야구 두산이 포수 양의지의 골든글러브 수상 기념상품을 출시했다. 사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산은 10일부터 포수 양의지의 역대 10번째 골든글러브 수상 기념상품을 예약 판매한다.

양의지는 9일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2025 KBO 골든글러브 시상식에서 포수 부문 황금장갑의 주인공이 됐다. 양의지의 골든글러브 수상은 역대 10번째로, KBO리그 최다 타이기록이다. 아울러 포수 부문에서만 9개의 골든글러브를 받아내며 단일 포지션 1위의 영예도 안았다.

상품 종류는 기념 유니폼과 머플러, 기념구로 구성했다. 전반적인 디자인은 선수의 취향을 반향해 고급스럽게 꾸몄다. 이뿐만이 아니다. “‘최강 10번 타자’ 덕분에 수상이 가능했다”는 양의지의 메시지를 곳곳에 담았다.

3종의 상품을 한 번에 구매할 수 있는 패키지 상품도 마련했다. 10번째 골든글러브 수상을 기념하기 위해 기본 구성가에서 10% 할인된 금액으로 판매한다. 패키지 상품 구매자 중 추첨을 통해 선정된 10명에게는 친필 사인볼도 증정한다. 패키지 상품은 개별 상품보다 먼저 발송 예정이며 박스와 엽서, 양의지가 직접 적은 메시지 카드 등의 특전도 마련했다.

구매는 놀유니버스 온라인 MD샵에서 10일 오전 10시부터 16일 오후 11시 59분까지 진행한다. 자세한 내용은 두산 구단 SNS에서 확인 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

