‘심정지 20분’ 김수용, 급성 심근경색 당시 상황 고백… “영안실 갈 뻔했다”

개그맨 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러졌던 당시를 회상했다. 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

개그맨 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러졌던 당시를 회상했다.

9일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 공식 유튜브 채널에는 ‘20분간 심정지를 겪고 기적처럼 돌아온 김수용! 김숙·임형준의 응급처치부터 긴박했던 당시 상황 최초 공개’라는 제목의 예고편이 게재됐다. 영상에서 김수용은 자기님으로 출연해 생사를 넘나들었던 순간을 직접 전했다.

김수용은 “아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다”며 “아내가 병원에 가라고 했지만 ‘아니다. 근육통이다’라며 파스를 붙였다. 센 연초로 담배까지 피웠다”고 고백했다. 이어 “임형준씨와 인사를 했다. 거기까지가 내 기억이다”라고 말했다.

사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

그는 “내 혀가 말렸다고 하더라. 김숙씨가 기도가 안 막히도록 혀를 잡아당겼다. 임형준씨는 비상으로 갖고 있던 응급혈관확장제를 내 입에 밀어 넣었다”며 “제세동기를 7번이나 해도 심장이 뛰지 않았다. 회복이 안 되는구나 생각해 영안실로 향했다”고 아찔한 상황을 전했다.

MC 유재석은 “형이 회복하고 전화를 받더라. ‘(심폐소생술로) 갈비뼈에 금이 가서 더 아프다. 내가 나가면 임형준이랑 김숙 고소할 거다’라고 농담도 했다”며 웃었다. 이에 김수용은 임형준이 “형님. 상해죄로 고소한다는 얘기 들었습니다. 선처 부탁드립니다”라고 문자가 왔다며 “다시 태어났다는 생각으로 감사하면서 살겠다”고 전했다.

한편, 급성 심근경색 진단 후 혈관 확장 시술을 받고 기적적으로 생환한 김수용의 이야기는 10일 오후 8시 45분 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]