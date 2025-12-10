카겜, 올해 취약계층 아동·청소년 1723명에 게임 체험 제공

서울시 서대문구 세브란스 재활병원(왼쪽), 성남 화랑공원에서의 활동 모습. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 사회공헌 프로그램 ‘찾아가 프렌즈게임 랜드’로 아동권리 증진과 포용적 게임문화 확산을 위한 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

10일 카카오게임즈에 따르면 올해 4월부터 11월까지 진행한 찾아가는 프렌즈게임 랜드는 전국 아동·청소년 1723명에게 다양한 게임 기반 체험과 교육 콘텐츠를 제공했다.

카카오게임즈는 게임 문화 접근성이 낮은 아동·청소년을 지원하기 위해 2019년부터 찾아가는 프렌즈게임 랜드를 운영해 올해까지 총 81회 캠페인을 진행했다. 이를 통해 약 1만7000여명의 참여자에게 다채로운 게임문화 경험을 제공했다.

특히 올해는 총 9회에 걸쳐 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 협업해 아동권리 교육, 장애 인식 개선 콘텐츠 등 교육 기반 활동을 강화했다. 이를 토대로 재활병원, 지역아동센터, 특수학교 등 아동이 실제로 생활하고 있는 공간에서 보다 아동 특화형 프로그램을 제공하는 등 활동 전반을 고도화했다. 아울러 본사가 위치한 성남시의 취약계층을 대상으로 시청광장·종합운동장·지역아동센터 등 해당 지역에서 총 5회에 걸쳐 캠페인을 실시, 지역사회 아동·청소년에게 다양한 게임 콘텐츠를 제공하기 위해 힘썼다.

올해 찾아가는 프렌즈게임 랜드는 단순 체험형 행사를 넘어 올바른 게임 이용문화 확산·장애 인식 개선·진로탐색·아동권리 보호 등 카카오게임즈가 추구하는 사회적 가치를 중심으로, 국내외 특정 기념일과 연계된 콘텐츠를 구성해 주제 기반 사회공헌(CSR)으로 고도화했다. 게임을 매개로 장애인의 날, 세계놀이의 날, 아동학대 예방의 날 등 특정 기념일의 목적과 의미에 부합하는 체험형 콘텐츠를 제공해 캠페인의 의미를 더했다.

카카오게임즈는 장애 여부, 연령, 신체 조건과 관계없이 누구나 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 주력해 서울시 서대문구 세브란스 재활병원, 성남혜은학교, 성은학교 등에서 환아와 장애 아동도 동일하게 콘텐츠를 이용할 수 있도록 접근성을 강화한 콘텐츠를 선보였다. 예를 들어 서울시 서대문구 세브란스 재활병원 캠페인에서는 휠체어 스포츠 게임을 제공, 휠체어 이용 아동도 신체적 제약 없이 게임 콘텐츠를 즐길 수 있도록 도모했다.

또한 카카오게임즈는 전문 기관과의 협업을 통해 휠체어 e스포츠 게임, 언플러그드 코딩게임, 감정단어 카드게임 등 체험 콘텐츠를 확대하고, 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 함께 교육 프로그램을 운영하며 콘텐츠의 교육적 가치를 강화했다.

