친정 토트넘 찾은 손흥민, 팬들 앞 작별인사 “늘 여러분과 함께”

사진=AP/뉴시스

“마지막 인사를 드리겠다”는 약속을 지켰다. 국가대표 공격수 손흥민(LAFC)이 친정을 찾아 팬들 앞 고별식을 치렀다

손흥민은 10일(한국 시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)와 슬라비아 프라하(체코)의 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전을 앞두고 행사에 참석, 팬들과 인사하는 자리를 가졌다.

10년간 몸담았던 팀인 만큼 뜻깊은 방문이다. 토트넘 유니폼을 입고 통산 454경기 173골 101도움을 기록했다. 토트넘은 앞서 3일 “손흥민이 이적한 뒤 처음으로 토트넘 홋스퍼 경기장을 방문한다”고 알렸다. 이어 “토트넘에 합류해 보낸 10년의 시간 동안 그를 사랑했던 팬들에게 보답하기 위함”이라는 설명도 곁들였다.

약속을 잊지 않았다. 손흥민의 LAFC 이적 발표는 지난 8월 한국에서 치러진 토트넘의 프리시즌 투어 기간에 전해졌다. 이에 토트넘 팬들과 작별 인사를 나눌 기회가 없었던 것. 이를 두고 “런던으로 돌아와 팬들에게 인사를 전하겠다”는 메시지를 전한 바 있다.

사진=AP/뉴시스

이날 토트넘 하이로드에 새겨진 자신의 벽화를 찾기도 했다. 특유의 ‘찰칵’ 세리머니와 지난 시즌 무관의 한을 풀었던 UEFA 유로파리그(UEL) 우승컵을 들어 올리는 장면까지 담겼다. “정말 놀랍다. 세리머니, 트로피, 태극기, 등번호까지 디테일이 대단하다”고 운을 뗀 손흥민은 “특별한 기분이다. 그 유산이 영원히 토트넘에 남길 바란다”고 전했다.

손흥민은 경기장에 도착한 뒤엔 팬들을 향해 “‘쏘니(손흥민 애칭)’가 왔다. 여러분들이 나를 잊지 않길 바랐다. (토트넘에서 보냈던) 지난 10년은 엄청났다. 감사하다고 말하고 싶다”고 목소리를 높였다.

토트넘의 응원 캐치프레이즈인 ‘COYS(Come on you Spurs)’를 외쳤다. 그는 “난 언제나 토트넘의 일원일 것이다. 늘 여러분과 함께하겠다”면서 “이곳(토트넘 홋스퍼 스타디움)은 내겐 집이다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분 모두를 사랑한다”고 말했다.

손흥민의 기운이 전달된 것일까. 이날 토트넘은 전반전 26분 나온 상대 자책골에 힘입어 리드를 점했다. 뿐만 아니라, 후반 5분 모하메드 쿠두스와 후반 24분 사비 시몬스가 각각 페널티킥을 성공시켜 프라하전 3-0 승전고를 울렸다. 이로써 토트넘(승점 11·3승2무1패)은 UCL 리그페이즈 9위에 자리하게 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]