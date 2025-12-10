위더스제약 민속씨름 문경오미자장사씨름대회, 16일부터 경북 문경서 개최

사진=대한씨름협회 제공

위더스제약 2025 민속씨름 문경오미자장사씨름대회가 오는 16일부터 20일까지 5일간 경상북도 문경시 문경실내체육관에서 개최된다.

대한씨름협회가 주최하고 문경시체육회와 문경시씨름협회가 주관하는 이번 대회에는 남자부 단체전과 체급별(소백·태백·금강·한라·백두) 장사전이 치러지며, 선수 약 111명이 참가해 경쟁한다.

16일 소백·태백급 예선과 소백장사 결정전(72㎏ 이하)을 시작으로 17일 태백장사 결정전(80㎏ 이하), 18일 금강장사 결정전(90㎏ 이하), 19일 한라장사 결정전(105㎏ 이하)과 단체전 예선-결승 선발, 20일 백두장사 결정전(140㎏ 이하)과 단체전 결승이 차례로 열린다.

모든 경기는 토너먼트로 진행되며 단체전은 팀간 7전4선승제(개인간 3전2선승제), 개인전 경기는 예선전부터 준결승전은 3전2선승제, 체급별 장사 결정전은 5전3선승제로 결정된다. 각 체급별 장사에게는 장사 인증서와 장사 순회배, 장사 트로피, 경기력향상지원금, 꽃목걸이가 주어진다.

16일부터 20일까지 진행되는 각 체급별 장사결정전은 KBS N SPORTS에서 시청 가능하며 유튜브 채널 샅바티비를 통해 대회 기간의 모든 경기를 실시간으로 시청할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]