여오현 효과? 꼴찌서 다크호스로… IBK기업은행, 깨어났다

여오현 감독대행이 선수들에게 엄지를 치켜세우고 있다. 사진=KOVO 제공

꼴찌에서 이제 중위권을 위협하는 다크호스가 됐다. 여오현 IBK기업은행 감독대행이 그 중심에 있다.

IBK기업은행은 10일 장충체육관에서 GS칼텍스와의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 원정 경기에 나선다.

상승세를 이어갈 수 있는 중요한 일정이다. IBK기업은행은 지난달 7연패 부진을 딛고 최근 3연승을 달리며 반등에 성공했다. 최하위에서도 벗어났다. 9일 현재 승점 13(4승8패)으로 6위다. GS칼텍스마저 잡아낸다면 중위권으로 향하는 발판을 마련할 수도 있다.

올 시즌 전적은 2전2패다. 이번에는 분위기가 다르다. IBK기업은행은 지난달 김호철 감독이 사퇴한 뒤 여 감독대행에게 지휘봉을 맡겼다. 여 감독대행은 우선 무너진 팀 분위기부터 바뀌기 위해 애를 썼다. 쩌렁쩌렁 목소리가 울린다. 작전 타임 때마다 목이 쉴 정도의 큰 목소리로 선수들을 집중시킨다. 여 대행은 “시너지 효과가 날 수 있게 긍정적으로 얘기하는 것이 제가 선수들을 도울 수 있는 부분”이라고 말한다.

‘긍정 전도사’다. 출전 경험이 적은 박은서를 향해서는 평소에 웃으라고 얘기해주고 있다. 박은서의 장점으로 “밝음”을 꼽기도 했다. 선수 개개인 맞춤형 전략도 눈길을 끈다. 임명옥은 “이곳으로 이적 후 제가 생각했던 수비 위치가 조금 달라서 대행님께 말씀드렸더니 (바로) 그렇게 하라고 했다”며 “이후 정말 볼을 많이 건져 올리고 있다”고 설명했다.

IBK기업은행 임명옥. 사진=KOVO 제공

IBK기업은행 선수단. 사진=KOVO 제공

실제 여 대행이 지휘봉을 잡은 뒤 임명옥은 3경기 연속 경기당 평균 디그 6개를 넘겼다. 올 시즌 처음이다.

극약 처방이 통했다. 팀 분위기가 한층 밝아졌다. 경기력도 동시에 올라오고 있다. 육서영은 4경기 연속 두 자릿수 득점을 이어가고 있다. 비시즌 잔부상으로 정규리그 개막 후 주춤했던 아시아쿼터 킨켈라는 직전 지난 4일 정관장전에서 두 자릿수 득점(12점)과 함께 공격 성공률 40%(41.67%)를 넘기며 맹활약했다.

방심은 금물이다. 산너머 산이다. IBK기업은행은 GS칼텍스전을 마친 뒤 오는 14일 리그 선두 한국도로공사(승점 31·11승2패)를 만난다. 강적과의 싸움을 앞둔 중요한 시점, 여 대행이 팀의 상승곡선을 이어갈지 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]