기세린 감탄정형외과 대표원장, 지역 의료 봉사 공로로 화성특례시장 표창

감탄정형외과가 지역 의료 복지 향상과 주민 건강 보호를 위한 오랜 사회공헌 활동을 인정받아 최근 화성특례시장 정명근 시장으로부터 표창을 수상했다.

감탄정형외과는 동탄5동 한마음체육대회 의료지원, 화성시동탄노인복지관 건강 강의, 지역 행사 의료 파트너 참여 등 지역 현장에서 직접 의료 역할을 수행해 왔다. 특히 진료실 밖에서 주민 건강 개선에 기여하는 공공 의료 활동을 지속해온 노력이 표창 수여의 배경이 됐다.

이번 표창은 단순 의료 서비스 제공을 넘어 지역사회와 연대하며 건강 증진에 기여한 기관 및 인물을 대상으로 수여된다. 병원은 동탄·화성 일대에서 꾸준히 의료지원과 지역 협력 활동에 기여한 공로를 인정받았다.

한편, 표창 수여식과 함께 자율방재단 협약식도 진행됐다. 이번 협약은 지역 내 재난·응급 상황 발생 시 의료지원 체계를 보다 긴밀히 구축하기 위한 것으로, 재난 대응 의료 파트너로서 지역 안전망 강화에도 참여하게 됐다.

기세린 감탄정형외과 대표원장은 “지역의 건강을 지키는 것은 의료기관이 수행해야 할 중요한 역할”이라며 “우리 병원은 지역과 함께 성장하며 도움이 필요한 이웃들에게 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다. 앞으로도 지역 의료 안전망과 공공 건강 증진에 기여하기 위한 다각적 사회공헌 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

