이동휘X방효린, 양파 수프를 둘러싼 밀당 시작

KBS 2TV 단막 프로젝트 ‘러브 : 트랙’이 ‘퇴근 후 양파수프’와 ‘첫사랑은 줄이어폰’으로 화려한 포문을 연다.

9일 러브 : 트랙 제작진에 따르면 오는 14일 일요일 밤 10시50분 방송 예정인 퇴근 후 양파수프는 지친 삶에 유일한 위로였던 단골 식당의 양파 수프가 메뉴판에서 지워진 이유를 알아내려는 남자와 메뉴판에서 양파 수프를 지운 요리사의 밀고 당기는 이야기를 담은 작품이다.

삶이 버거운 박무안(이동휘 분)은 퇴근 후 한다정(방효린 분)이 만든 양파 수프를 먹으며 큰 위로를 받는다. 하지만 어느 날, 메뉴판에서 양파수프가 사라지자 큰 충격을 받아 밤잠을 이루지 못한다. 이유를 묻는 무안과 쉽게 답을 내놓지 않는 요리사 한다정의 밀고 당기기가 작품의 재미를 더할 예정이다.

제작진은 관전 포인트에 대해 “이 작품은 지친 현실의 위로가 되는 양파수프 같은 존재에 대한 일상 공감 판타지드라마”라며 “살아갈 힘을 주는 것은 거창한 것에 있는 것이 아니라 맛있는 음식과 누군가의 따뜻한 말 한마디로도 얻을 수 있다는 걸 전하고 싶었다”고 전했다.

같은 날 방송 예정인 첫사랑은 줄이어폰은 2010년, 전교 1등을 도맡아 온 고등학교 3학년 여학생이 양아치(?) 남학생을 만나면서 본인의 꿈과 사랑을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.

모두의 기대를 한 몸에 받는 전교 1등 한영서(한지현 분)는 사실 그 관심이 버겁기만 하다. 그러던 중 우연히 영서의 비밀을 알게 된 기현하(옹성우 분)는 다른 누구보다 진심으로 그녀의 꿈을 응원하며 두 사람은 점차 특별한 감정을 키워간다. 수능을 백일 앞둔 시점에 시작된 이 첫사랑이 어떤 결말을 맞을지 시청자의 감성을 자극한다.

첫사랑은 줄이어폰의 연출을 맡은 정광수 감독은 “단순히 첫사랑 이야기가 아니라 첫사랑을 추억하는 우리들의 이야기다. ‘그 사랑이 내게 남긴 건 무엇일까?’라는 질문에 모두가 공감할 수 있는 접점을 찾고 싶었다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

