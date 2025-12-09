V리그 별을 뽑아라! 2025~2026 올스타전 팬투표 실시… 추첨 통해 선물 증정

사진=KOVO 제공

V리그 올스타전을 달굴 별을 누가 될까. 팬들의 선택에 달렸다.

한국배구연맹(KOVO)은 내년 1월25일 춘천 호반체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V리그 올스타전에 출전할 선수들의 온라인 팬 투표를 오는 11일 오후 4시부터 18일 오후 4시까지 실시한다”고 9일 밝혔다.

이번 올스타전은 K-스타와 V-스타, 두 팀으로 치른다. 선수 포지션별 최종 선발된 순위에 따라 자동으로 팀이 배정된다. K-스타는 아포짓 스파이커 2위, 아웃사이드 히터 1, 4위, 세터 2위, 미들블로커 1, 4위, 리베로 1위를 차지한 선수들이 한 팀을 이룬다. V-스타에는 아포짓 스파이커 1위, 아웃사이드 히터 2, 3위, 세터 1위, 미들블로커 2, 3위, 리베로 2위를 차지한 선수들이 호흡을 맞춘다.

투표 대상선수는 2라운드 종료 기준, 팀 경기 수의 절반(50%) 이상을 출전한 선수 중 포지션별 기록 순위(정규리그 베스트7 선정기준)가 최종 선발 인원의 3배수인 선수다. 세터가 2명 선발이면 기록 순위 6위까지가 투표 대상이다.

팬 투표 70%+선수단(감독·수석코치·주장) 투표 15%+미디어(기자·방송중계사) 투표 15%의 비율로 선정된다. 선수단은 본인 소속 구단에는 투표가 불가하다. 투표로 선발되는 인원은 남녀 각 14명씩 총 28명이다. 전문위원회 추천 12명을 포함해 총 40명의 선수들이 축제의 장을 누비게 된다.

K-스타를 이끌 감독은 정규리그 2라운드 종료 기준 남자부 1위 헤난 달 조토 대한항공 감독과 여자부 2위팀 강성형 현대건설 감독이다. V-스타는 남자부 2위 레오나드로 카르발류 KB손해보험 감독과 여자부 1위팀 김종민 한국도로공사 감독이 지휘봉을 잡는다.

온라인 팬 투표는 KOVO 홈페이지 회원이라면 누구나 참여 가능하다. 회원당 1일 1회, 동일 구단은 최대 3명의 선수까지 투표할 수 있다. 또한 투표 현황은 투표 완료 후 확인 가능하다. 투표 마감 72시간 전부터의 득표수는 비공개로 전환된다.

한편 투표에 참여한 팬들에게는 추첨을 통해 타이틀스폰서인 진에어 국내선 항공권을 비롯해 공식공급업체인 미즈노 백패킹, 미카사 볼, 포카리스웨트 타올, 도드람한돈 구이세트, 프롬바이오 건강식품 등과 같은 푸짐한 선물이 증정된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

