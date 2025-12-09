“겨울 야경 선사”…광명스피돔 대형 크리스마스트리 설치

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 광명스피돔 일원에서 겨울맞이 조명을 설치·운영한다.



광명스피돔 중앙광장, 페달광장, 고객 출입구 등에는 대형 크리스마스트리를 비롯해 다양한 조명들이 오색의 빛을 뽐내며, 방문객을 비롯한 지역주민들에게 한층 따뜻하고 감성적인 분위기를 선사하고 있다.

대형크리스마스 트리가 설치된 광명스피돔, 경륜경정총괄본부관계자들이 점등식을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다.

특히 대형 크리스마스트리와 LED 경관 조명은 일몰 후부터 매일 오후 11시까지 불을 밝히며 광명스피돔을 찾는 고객들에게 환상적인 겨울 야경을 선사하는 중이다. 운영 기간은 내년 2월22일까지다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “연말연시를 맞아 광명스피돔을 사랑해주시는 시민들과 고객들에게 감사한 마음으로 준비한 작은 보답이다. 앞으로도 지역사회와 함께할 다양한 문화 나눔 프로그램을 지속해서 추진할 예정”이라고 전했다.



올겨울 광명스피돔의 조명장식은 시민들의 휴식 공간이자 새로운 볼거리로 자리 잡으며, 지역을 대표하는 겨울 명소로 떠오를 것으로 기대된다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

