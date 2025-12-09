에이프릴 출신 윤채경, 열애설 이후 근황 공개…빛나는 미모 과시

그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경이 근황을 공개하며 화사한 미모를 자랑했다. 사진 = 윤채경 SNS 계정

윤채경은 9일 자신의 SNS에 “이모저모고모”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 블랙 컬러의 커트아웃 원피스 수영복을 입고 거울 셀카를 찍으며 군더더기 없는 몸매와 우아한 분위기를 동시에 드러냈다. 또 다른 사진에서는 자연스럽게 넘긴 긴 머리와 환한 미소가 어우러져 시선을 사로잡았다.

앞서 윤채경은 배드민턴 국가대표 출신 이용대와의 열애설에 휩싸인 바 있다. 두 사람은 1년째 열애 중인 것으로 알려졌으며, 윤채경은 1996년생, 이용대는 1988년생으로 8살 차이다. 이용대는 2017년 배우 변수미와 결혼했지만 2018년 이혼 후 현재는 홀로 딸을 양육하고 있다.

한편 윤채경은 2012년 그룹 퓨리티로 데뷔했으며, Mnet ‘음악의 신2’의 C.I.V.A 멤버로 활동한 뒤 2017년 에이프릴로 재데뷔했다. 그룹 해체 이후에는 ‘고려거란전쟁’, ‘컨피던스맨 KR’ 등에서 배우로 활약 중이다.

