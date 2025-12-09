WayV의 겨울 감성 통했다…새 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’ 韓·中 차트 1위

WayV(웨이션브이)가 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’(이터널 화이트)로 글로벌 팬들을 또 한번 사로잡았다.

지난 8일 발매된 WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 전체 차트 및 EP 차트 1위를 차지하고 판매액 25만 위안 초과시 부여되는 ‘골드 앨범’ 인증을 획득한 것은 물론, 국내 주요 음반 차트인 한터차트 일간 1위에도 랭크되어 눈길을 끌었다.

더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 멕시코, 태국, 인도네시아, 일본, 페루, 칠레, 필리핀, 베트남, 과테말라 등 전 세계 9개 지역 1위 및 총 15개 지역 TOP10에 올라 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 실감케 했다.

WayV 겨울 스페셜 앨범 ‘白色定格 (Eternal White)’는 동명의 타이틀 곡을 포함한 다채로운 장르의 총 7곡으로 구성되어 WayV의 겨울 감성을 만끽할 수 있으며, 타이틀 곡 ‘白色定格 (Eternal White)’는 하얀 겨울처럼 얼어붙은 시간을 깨고 끊임없이 앞으로 나아가겠다는 강한 의지를 에너지 넘치는 랩과 감미로운 보컬의 조화로 들려주는 댄스 팝 곡이다.

한편, WayV는 오는 14일 베이징에서 ‘2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT]’(2025 웨이션브이 콘서트 투어 [노 웨이 아웃])의 피날레 공연을 펼친다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

