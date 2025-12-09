피원하모니 인탁, 맨즈 폴리오 말레이시아 커버 장식…모델 아우라

그룹 피원하모니(P1Harmony) 인탁이 해외 패션 매거진 커버를 장식했다.

지난 8일 아시아 패션 매거진 ‘맨즈 폴리오(Men’s Folio)’ 말레이시아는 인탁과 함께 한 12월/1월호 화보와 인터뷰를 공개했다. 특히 이번 화보는 인탁이 데뷔 후 처음으로 선보이는 단독 화보로, 인탁은 다양한 무드의 룩을 완벽하게 소화하며 모델 같은 아우라를 자랑했다.

화보와 함께 진행된 인터뷰에서 인탁은 올 한 해를 돌아보며 의미 있던 순간들을 되짚고 새해를 맞는 마음가짐을 전했다. 먼저 인탁은 피원하모니로서 올해 최고의 순간은 “‘EX’(엑스) 앨범으로 ‘빌보드 200’ 톱10에 진입한 것”이라며, “빌보드 차트에 진입하는 건 결코 쉬운 일이 아니기에 피원하모니가 이처럼 도전적이고 의미 있는 일을 성취했다는 것이 매우 자랑스럽다”라고 팀에 대한 자부심을 드러냈다.

인탁은 새해에는 “무대를 더 즐기고 싶다”라는 개인적인 소회도 밝혔다. 그는 “때로는 완벽한 무대에 대한 걱정이 앞설 때가 있지만, 팬들이 우리를 보며 행복해하고 신나는 모습을 보면 내가 가져야 할 마음가짐은 스트레스보다는 즐거움이라는 걸 깨닫게 된다”라며 팬들에 대한 마음 또한 전했다.

이처럼 피원하모니는 올해 유의미한 성과를 거두며 활발한 활동을 펼쳐 왔다. 현재 세 번째 월드투어 ‘2025 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : MOST WANTED]’(2025 피원하모니 라이브 투어 [플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드])를 진행 중이며, 최근 북미 아레나 투어에 이어 중남미까지 투어를 마쳤다. 내년에는 유럽 투어 및 도쿄와 서울에서 앙코르 콘서트를 개최하며 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.

한편 피원하모니 인탁의 다채로운 화보와 더 깊은 이야기가 담긴 인터뷰 전문은 ‘맨즈 폴리오’ 말레이시아 지면과 웹사이트를 통해 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]