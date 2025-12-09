반세기 이어온 전통공예의 장…‘제50회 대한민국전승공예대전’ 개막

국가유산청은 국가무형유산기능협회와 함께 오는 11일부터 19일까지 국가무형유산전수교육관 전시장에서 ‘제50회 대한민국전승공예대전’을 공동으로 개최하고 올해 수상작 163점을 전시한다고 9일 밝혔다.
올해로 50회를 맞은 전승공예대전은 반세기 동안 우리 전통공예의 맥을 보존·계승해 온 장인들의 헌신과 노력이 집약된 뜻깊은 행사로, 신진 작가와 기성 장인을 아우르는 전통공예 분야 최고의 공모전으로 자리매김해왔다.
이번 전승공예대전에는 총 12개 분과에서 339점의 작품이 접수됐으며, 1차 심사(9월23~24일)를 통해 수상작 163점이 우선 선정됐다. 이후, 대국민 인터넷 공람(9월25~10월4일), 전문가 현장실사(10월13~20일), 2차 심사(10월27일)를 거쳐 대통령상을 포함한 9개 본상 수상작이 확정됐다.
▲대통령상에는 정기환 작가의 ‘나전 국화문 보석함’이 뽑혔다. 전통적 짜임 방식과 칠 기법을 활용하여 뛰어난 견고함과 전통성을 갖춘 수작으로 호평을 받았으며, 높은 숙련도와 완성도 또한 인정받았다. ▲국무총리상은 김청운 작가의 ‘금서대’로, 서대를 섬세한 제작 기법으로 재료의 무늬를 살려 제작한 예술성이 돋보인다는 평을 받았다.
▲문화체육관광부장관상은 다양한 자수 기법을 활용해 고대의 의례용 제기를 선의 굵기·질감·색의 변화 등으로 섬세하게 표현한 김현주 작가의 ‘준이종정도 자수 병풍’이 ▲국가유산청장상에는 회화적 특징을 은입사로 잘 살려 색의 대비가 돋보이는 김선정·김문정 작가의 ‘은입사 책거리 병풍’이 수상의 영예를 안았다.
이밖에도 ▲한국문화예술위원회위원장상에는 이영애 작가의 ‘왕의 후수 및 패옥’ ▲국가유산진흥원장상에는 김규린 작가의 ‘노사나후불도’ ▲한국공예디자인문화진흥원장상에는 소중한 작가의 ‘삼층 문갑장’ ▲문화유산국민신탁이사장상에는 이선용 작가의 ‘영도’ ▲국가무형유산기능협회이사장상에는 변도연 작가의 ‘지불’이 각각 선정됐다.
전승공예대전 수상작 전시는 11일부터 19일까지 휴관 없이 운영되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다. 전시 개막 하루 전인 12월10일 오후 2시, 국가무형유산전수교육관 극장 풍류에서 개막식과 시상식이 진행된다.
국가유산청은 앞으로도 전통공예 전승자와 장인들이 안정적으로 창작 활동을 이어갈 수 있도록 제도적 지원을 확대하고, 전통기술이 현대사회 속에서도 의미 있게 전승될 수 있는 기반을 마련하기 위해 적극행정을 지속할 계획이다.
