‘나혼렙: 어라이즈 오버드라이브’, 뮤지컬과 컬래버

나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브 이미지. 넷마블 제공

넷마블은 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’가 뮤지컬 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’와 컬래버를 진행한다고 9일 밝혔다.

인기 웹소설 나 혼자만 레벨업을 기반으로 한 나 혼자만 레벨업 on ICE는 얼음 위의 대형 LED 화면과 화려한 프로젝션으로 거대한 무대화를 통해 원작의 던전과 세계관을 관객들이 생생하게 느낄 수 있게 제작된 액션 퍼포먼스 뮤지컬이다. 오는 24일부터 31일까지 목동 아이스링크에서 공연이 진행된다.

나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 이번 협업을 기념해 ‘나혼렙 on ICE OST 발매기념 스트리밍 이벤트’를 X(엑스·구 트위터)에서 진행한다. 9일까지 나혼렙 on ICE OST 스트리밍 화면을 캡쳐해 X에 업로드하면 추첨을 통해 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 스팀(STEAM) 스탠다드 에디션 게임 코드를 제공한다.

또한 아이스쇼 공연 현장 MD 구매 이벤트가 24일부터 31일까지 열린다. 아이스쇼 관람 티켓을 소지하고 있는 관객 중 MD 상품을 일정 금액 이상 구매하면 선착순으로 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브의 스팀(STEAM) 스탠다드 에디션 게임 코드를 증정한다.

지난 11월 스팀과 엑스박스 PC를 통해 정식출시된 나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발된 액션게임으로 이용자들은 성진우의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 군주화 전투를 비롯해 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 경험할수 있다. 다양한 무기·스킬 조합을 통해 전투의 쾌감을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

