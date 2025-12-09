핏크닉, ‘배우면 버는 강의’로 부업 교육 본질 회복 나선다

온라인 부업 강의는 많지만, 정작 배우고 난 뒤 “그래서 무엇을 해야 실제로 벌 수 있는가”에서 멈추는 경우가 적지 않다. 정보는 넘치지만, 실천과 결과가 따라오지 않는다는 한계 때문이다.

이런 현실 속에서 ‘배운 대로 벌게 만드는 강의’를 내세우며 실전 교육의 본질을 되찾은 플랫폼이 바로 핏크닉(Fitchnic)이다.

핏크닉은 단순 온라인 강의 플랫폼을 넘어 AI·유튜브·숏폼 등 즉시 실행 가능한 실무형 커리큘럼을 선보인다. 이는 수강생이 강의를 듣는 순간부터 실제 부업을 바로 시작하도록 만드는 구조를 목표로 설계돼 있다. ‘나만의 핏한 부업·재테크 과외선생님’이라는 기업 철학을 토대로 만들어졌다.

핏크닉 관계자는 “우리는 지식을 판매하는 게 아니라, 수강생이 삶을 바꿀 수 있는 ‘수익 구조를 스스로 설계하는 경험’을 제공한다”며 “강의를 모두 수강하지 않아도 첫 매출을 경험하는 사례가 많은 이유도, 실행을 중심에 둔 교육 방식 덕분”이라고 설명했다.

핏크닉의 강의는 실습 중심의 행동 유도형 커리큘럼을 통해 수강생을 자연스럽게 실행으로 이끈다. 강의 중 제시되는 실습 과제들은 실제 경제 활동과 직접 연결되며, 단순한 부업 스킬을 넘어 부업이 돌아가는 구조와 흐름 자체를 몸으로 익히는 경험을 제공한다는 점이 특징이다.

특히 최근에는 수강생들끼리 핏크닉 네이버 카페에 실행 결과를 공유하는 ‘인증 문화’가 강화되며, 실행 경험이 또 다른 실행을 이끌어내는 선순환 구조가 만들어지고 있다. 초보자일수록 이런 사례들을 보고 더 빠르게 따라 할 수 있어 학습 진입 장벽을 크게 낮추는 효과가 있다.

정승요 핏크닉 대표는 “핏크닉은 단순히 부업을 배우는 곳이 아니라, ‘스스로 수익 구조를 실행할 수 있는 사람’을 만드는 과정”이라며 “4050 직장인, 경력단절 주부, 신규 커리어를 찾는 초보자까지, 누구나 퇴근 후 1시간만 투자해도 자신의 소득 구조를 다시 설계할 수 있다는 가능성을 보여주고 있다”고 말했다.

이어 “우리는 ‘누가 가르치느냐’보다 ‘누가 실행하느냐’에 초점을 둔다”며 “결국 실행 경험이 신뢰가 되고, 그 신뢰가 또 다른 성장을 만든다. 교육의 기준은 앞으로 ‘얼마나 배웠느냐’가 아닌 ‘무엇이 실제로 바뀌었느냐’가 될 것”이라고 강조했다.

