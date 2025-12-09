[BS인터뷰] ‘구원자’를 구원한 김히어라

사진 설명= 배우 김히어라가 첫 영화 주연작 '구원자'를 통해 스크린 데뷔를 마쳤다. 영화는 개봉 첫날 한국 영화 박스오피스 1위를 기록하며 화제작 반열에 올랐다. 김히어라는 “관객에게 좋은 배우라는 말을 듣고 싶다”는 바람을 드러냈다. 사진 = 마인드마크 제공

가끔 ‘이 역할은 이 배우가 아니면 안 되겠다’ 싶을 때가 있다. 넷플릭스 더 글로리 속 약쟁이 이사라, 경이로운 소문2의 금발 악귀 겔리, 뮤지컬 프리다 재관람 열풍을 이끈 프리다 칼로까지 모두 김히어라가 만들어낸 캐릭터들이다.

캐릭터의 본질을 꿰뚫는 해석력으로 역할을 재창조해낸다. 미움과 연민을 아슬아슬하게 넘나드는 인물이든, 고통과 열정 사이에서 몸부림치는 예술가든 캐릭터의 가장 깊은 곳에 숨겨진 욕망과 상처를 건져 올려 관객 앞에 내놓는다. 김히어라가 맡은 오컬트 영화 구원자 속 춘서도 그렇다.

◆미성숙한 모성…춘서의 발견

구원자는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범(김병철)과 선희(송지효)에게 기적 같은 일이 벌어지고 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 춘서는 삶의 이유인 아들이 갑자기 걷지 못하게 되자 신의 구원에 집착하는 미혼모다. 신준 감독은 이상한 변호사 우영우에서 처절한 모성애를 보여준 김히어라를 보며 춘서를 떠올렸다.

김히어라는 9일 “감독님과 처음에 오래 이야기를 나눈 것이 춘서의 외적인 부분이다. 등장만으로도 사회성이 없고, 미성숙한 인물이라는 게 관객에게 느껴져야한다고 생각했다”며 “세상에 대한 이해가 부족하고, 보살핌을 받아본 적 없는 인물, 의지할 존재가 아이밖에 없는 사람이면 어떨까 싶더라. 그래서 시나리오에 있던 나이보다 연령대를 낮췄다”고 말했다.

춘서는 사람과의 관계가 서툴고 감정 표현의 방식도 기이하다. 때문에 캐릭터 구축을 위해 고딩엄빠와 관련한 영상을 많이 봤다. 사회가 제대로 보호하지 못한 삶들 속에서 오는 감정과 표정, 행동을 캐치하기 위해서다.

◆스크린 첫 도전…현장의 도움으로 완성

연극, 뮤지컬, 드라마에 이어 첫 상업영화 데뷔작이다. 영화 중반부에 등장함에도 존재감이 대단하다.

김히어라는 “현장에서 여러 버전으로 춘서를 연기해봤는데, ‘전사 없이 춘서의 위기와 상황을 줘야 하므로 에너지가 필요하다’는 감독님의 조언을 믿었다. 악역이 아니라 처절함에서 오는 모습이기 때문에 괜찮다는 설명이었다”라며 “김병철, 송지효 선배의 도움도 컸다. 이미 많은 장르를 해오신 베테랑이다. 뭔가 풀리지 않거나 의문이 생길 때 이끌어주셨다. 난로처럼 따뜻하게 현장을 끌어준 분들”이라며 감사함을 전한다.

이어 “춘서도 그저 평범한 삶을 원한 인물이다. 평범한 남편, 평범한 아들과 안전하게 사는 삶을 꿈꿨다. 그런데 불행이 닥치고 아들이 다리를 잃은 뒤엔 일상의 평범함조차 기적으로 느껴졌을 것”이라며 “춘서의 삶을 보며 저와 닮은 부분이 있다고 생각했다. 지금 건강한 것, 아침을 맞이하는 것 등 이 모든 게 기적이란 생각을 했다. 우리가 바라는 더 큰 기적 때문에 잊어버리고 있던 일상의 기적말이다”라고 설명했다.

◆‘학폭 루머’ 딛고 다시 날아오르다

구원자는 꾸준히 관객의 선택을 받고 있다. 지난달 5일 개봉 첫날에는 한국 영화 박스오피스 1위를 기록했다. 김히어라가 구원자를 구원한 셈이다. 반대로 구원자 역시 김히어라의 숨통을 트이게 해줬다.

김히어라는 지난해 불거진 학교폭력 루머로 활동을 중단했다. 이후 피해를 주장한 A씨와 7개월 만에 갈등을 종결했다. 구원자는 그런 김히어라에게 먼저 손을 내민 작품이다. 그는 “집 보증금을 빼고 미국에 갔다. 뭐라도 해야 할 것 같아 무작정 계획 없이 떠났다. 뮤지컬 프로그램에 들어가기도 했는데, 무엇을 하든 연기 생각을 하는 나를 발견했다. 절실했다”라고 돌아봤다.

잘 웃고 잘 우는 배우. 연극 배우 시절부터 넘치는 연기 열정과 남다른 캐릭터 분석력으로 업계의 사랑을 받은 그다. 연기력과 무대 장악력이 반짝반짝 빛난다. 그보다 더 빛나는 건 성품이다. 덕분에 한 번 일했던 이들은 계속 김히어라를 찾았다. 그런데 사고처럼 들이닥친 의혹 이후, 가장 사랑하는 일을 못하게 될지도 모른다는 불안감이 엄습했다. 동창들이 온라인 커뮤니티에 “그런 사람 아니다”라고 글을 올렸지만, 대중은 모든 이슈를 찾아보지 못했다.

때문에 귀국 후에도 일에 대한 갈증이 여전했다. 그때 소속사 대표로부터 “대본 하나 읽어보라”는 연락을 받았고 30분 만에 출연을 결심했다. 그리고 연기라는 말이 무색할 정도로 춘서 그 자체가 됐다. 과장이 아닌 절제로, 설명이 아니라 체화로 캐릭터를 완성했다. 두려움과 생존본능, 복수와 내면의 광기까지 복잡한 내면의 결을 설득력 있게 그려냈다.

그는 “어릴 때부터 영화배우가 꿈이었다. 주어진 통 대본을 다 연습하고 리허설도 한 뒤에 충분한 시간으로 한 장면을 찍어내는 게 연극과 비슷하다는 생각도 했다. 이렇게 좋은 분들과 제 꿈을 이루게 되어 행복했다”며 “감독님과 스태프분들에게 ‘김히어라 쓰길 잘했다’라는 말을 듣고 싶어 연기로 빈 부분이 없게 하고 싶었다. 영화를 보신 관객 분들에게도 좋은 배우라는 평을 받고 싶다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

