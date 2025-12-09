아이돌 컴퍼니, 글로벌 AI 광고·뮤비 영화제 5관왕 석권

사진=오드

AI 기반 K-POP 레이블 ‘AIDOL COMPANY(아이돌 컴퍼니)’가 중동과 북미를 포함한 글로벌 AI 영화제·광고제에서 5관왕을 기록하며 AI 아티스트 IP의 상업적 가능성을 확인했다고 9일 밝혔다.

9일 서울에서 AIDOL COMPANY 관계자는 “AI 광고·뮤직비디오 분야에서 연이어 최고상을 받으며 글로벌 B2B 시장의 관심을 받고 있다”고 전했다.

AIDOL COMPANY는 Golden Dunes Dubai International Film Festival 2025에서 Best AI Commercial 1등을, Moonmax DeepStation AI Film Festival 2025에서 Best Commercial Winner 1등을 각각 수상했다. 두 영화제는 중동·북미 지역의 AI 기술 및 상업 내용을 조명하며 AI의 비즈니스 활용 가치를 주요 평가 기준으로 삼는 행사다.

심사위원단은 수상작에 대해 “제작 리스크를 최소화하면서도, 글로벌 브랜드 광고에 즉시 활용 가능한 신선하고 압도적으로 독창적이면서도 매우 세련된 상업적 완성도를 보여주었다”고 평가했다.

수상작 ‘The Hipsters(a.k.a Stop Hidin)’는 AI 기술을 기반으로 제작비와 시간을 줄이면서도 독창적인 미장센과 서사를 구현했다는 평가를 받았다. 전통적인 상업 광고 포맷을 유지하면서도 새로운 시각적 실험을 더해 AI 내용이 실험 단계를 넘어 실제 글로벌 광고 캠페인에서 활용 가능한 수준이라는 점을 보여줬다는 게 회사 측 설명이다. 중동과 미국의 영화제에서 동시에 상업성을 인정받은 만큼 AIDOL COMPANY의 AI IP가 글로벌 브랜드 및 B2B 협업 시장에서 일정 수준의 경쟁력을 확보했다는 분석이 나온다.

AIDOL COMPANY의 박근우 감독은 AI IP의 장점으로 ‘유연한 권리 구조’와 ‘빠른 글로벌 전개’를 꼽았다. 그는 “AI가 제작한 IP는 기존의 아티스트 IP와 달리 계약 및 제작 리스크가 낮고, 다국어 전개와 현지화가 즉시 가능해 글로벌 브랜드들이 관심을 보이고 있다”며 “곧 데뷔를 앞두고 있는 AI 아티스트 RIA를 필두로 AI IP 에이전시 사업을 본격화할 것”이라고 말했다.

광고 부문 수상 외에도 AIDOL COMPANY는 AI International Music Video Festival 2025에서 Best MV, Director, Concept 등 3개 부문을 수상하며 뮤직비디오 영역에서도 경쟁력을 확인했다. AI 기반 스토리텔링과 비주얼 콘셉트, 음악 연출 전반을 자체 기획·제작해 상을 받으면서 AI 엔터테인먼트 분야 주요 사업자로서 존재감을 키우고 있다는 평가다.

영화·광고제 수상 실적도 이어지고 있다. 매드맥스를 연출한 George Miller 감독이 심사를 맡은 OMNI 영화제에서 실버 클라우드상을 받은 데 이어 Miami Art Tech Summit, AI Film Awards Bali, Bali International AI Film Festival, AI.Motion, Seoul International AI Film Festival 등에서도 입상과 공식 상영 초청을 받았다. 이를 통해 AIDOL COMPANY의 AI 내용이 예술성과 상업성을 동시에 인정받으며 글로벌 네트워크를 넓혀가고 있다는 설명이다.

아이돌컴퍼니는 이번 성과를 바탕으로 AI 아티스트 RIA를 중심으로 한 ‘AI IP 에이전시’ 모델을 준비 중이다. AI 기술을 통해 K-POP IP의 상업적·예술적 가치를 함께 확대하고 브랜드 캠페인, 콜라보레이션, 가상 공연 등 다양한 형태의 협업을 추진한다는 구상이다. 회사는 AI 아티스트 RIA가 구현하는 ‘시공간을 초월한 빛의 음악’과 팬들과의 ‘주파수 커넥트’ 콘셉트를 통해 새로운 형태의 팬덤 경험을 제시하고 글로벌 팬층을 단계적으로 넓혀갈 계획이다.

회사는 현재 추가 노미네이션 결과 발표를 기다리고 있다. 회사는 “AI K-POP이라는 새로운 장르를 통해 IP 비즈니스와 엔터테인먼트 산업의 변화를 이끌 수 있도록 장기적인 레퍼런스를 쌓아가겠다”며 “국내외 파트너와의 협업을 통해 AI 아티스트 IP 활용 모델을 다양화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

