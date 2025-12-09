국가대표 마무리 1순위… ‘세이브왕’ 박영현, 시선은 벌써 WBC로

프로야구 KT의 마무리 투수 박영현은 국가대표 뒷문을 책임질 가장 유력한 카드로 꼽힌다. 박영현이 지난해 11월1일 서울 고척 스카이돔에서 열린 한국과 쿠바의 평가전에서 역투하고 있다. 사진=뉴시스

뒷문을 닫기 위해 글러브를 재차 꽉 움켜쥔다.

세계 야구팬들의 축제이자 슈퍼스타들이 총출동하는 국가대항전 월드베이스볼클래식(WBC)이 코앞으로 다가왔다. ‘D-86’. 석 달도 채 남지 않은 가운데 류지현 감독이 이끄는 대표팀의 전력 구상에서도 가장 무게가 실리는 건 마무리 투수다. 이 자리에 가장 선명하게 다가선 이름이 있다. 바로 2025시즌 KBO리그 세이브왕을 차지한 박영현(KT)이다.

박영현은 불과 22세의 나이로 한국 야구를 대표하는 클로저로 거듭났다. 2년 전 최연소 홀드왕을 기점으로 이듬해 승률, 올해 세이브까지 3년 연속 타이틀을 휩쓸었다. 특히 마무리 전향 2년 차에 곧바로 최고의 자리에 오른 게 주목할 만하다. 지난 시즌 67경기 등판, 5승6패 1홀드 35세이브 평균자책점 3.89를 작성했다.

태극마크를 달면 더 강해지는 투수이기도 하다. 최근 일본 도쿄돔에서 열린 모의고사에서도 번뜩였다. 대표팀은 지난달 15, 16일 일본과의 평가전을 통해 마운드의 불안 요소를 확인했다. 두 경기서 사사구 23개가 쏟아졌을 정도다. 그 와중에도 박영현은 2이닝 퍼펙트 역투로 흔들림 없는 안정감을 보여준 바 있다. 이틀간 대표팀서 등판한 투수 중 유일하게 안타와 사사구 각각 한 차례도 허용하지 않았다.

KT 박영현이 지난 8월24일 서울 잠실야구장에서 열린 두산전에서 승리를 지켜낸 뒤 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

특유의 돌직구를 앞세워 국제 대회서 유독 강한 면모다. 박영현은 2022 항저우 아시안게임(2023년 개최)과 2024 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12에 출전, 7경기 1승 3세이브 무실점을 기록했다. 압도적인 구위였다. 이 시기 31명의 타자를 상대해 사사구 하나만 내주고 삼진 14차례 돌려세운 게 방증이다.

생애 첫 WBC 무대를 향해 시선을 옮긴다. 박영현은 한국야구위원회(KBO) 전력강화위원회가 발표한 2026 WBC 1차 캠프 명단에 승선했다. 3월 본대회를 앞두고 체계적인 준비를 위한 조기 소집이다. 최종 발탁 가능성이 높다는 뜻이기도 하다. 선수들의 컨디션을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 마련됐다는 게 KBO의 설명이다.

마무리 자원은 박영현을 비롯해 유영찬(LG), 조병현(SSG), 김택연(두산) 등이 이번 캠프에 포함됐다. 이 중 박영현이 단연 가장 믿음직한 기둥으로 꼽힌다. KBO리그에서의 성과는 물론, 국가대항전에서 보여준 대활약 덕분이다. 자연스럽게 마무리 후보군에서도 한발 앞서 있다는 평가가 뒤따른다.

비시즌이지만 쉴 새 없이 구슬땀을 흘리고 있다. 박영현은 현재 개인 훈련에 몰두하며 몸 상태를 끌어올리고 있다. 더불어 항저우 AG 금메달로 병역특례를 받은 뒤 모교 유신고에서 진행하는 봉사활동도 진행 중이다. 그는 “오전에 훈련하고 오후에는 봉사활동을 하며 1월 대표팀 소집 일정에 맞춰 몸을 만들고 있다”며 “최종 엔트리에 선발돼 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 각오를 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

