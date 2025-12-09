친환경 캠핑리조트 엔더스뷰, 로맨스 패키지 ‘연인(戀人)’ 출시

사진=클립아트코리아

친환경 하이엔드 카라반 리조트 엔더스뷰(EndersView)가 주중특별할인 커플 패키지 ‘연인’을 선보였다고 9일 밝혔다.

업체에 따르면 엔더스뷰는 2024년 강원도 춘천에 문을 연 이후 ‘깊은 산 속 나만의 휴양지’라는 콘셉트로 가족과 연인 고객층의 호평을 받아왔다. 서울 잠실 기준 약 67km 거리로 차량을 이용해 강촌IC나 설악IC를 통해 1시간 전후면 도착할 수 있어 접근성이 뛰어나다. 최신형 프리미엄 카라반에는 별과 구름을 감상할 수 있는 와이드 천창과 산을 병풍처럼 바라볼 수 있는 대형 코너창이 적용돼 있으며, 카라반 옆 넓은 데크에는 유럽 감성의 아웃도어 키친이 설치돼 일상에서 벗어난 휴식을 제공한다.

이번에 출시된 ‘연인’ 패키지는 프리미엄 카라반에서의 숙박과 참나무 장작을 사용해 물을 데우는 네덜란드식 야외욕조(Dutch Tub), 특선 와인 세트, 로맨틱 하트 카드로 구성된다. 겨울철 인기 시설인 더치텁은 오렌지·올리브·와인 컬러 욕조의 따뜻한 온수와 숲의 바람이 어우러지며, 연인들이 조용히 시간을 함께 할 수 있는 공간으로 마련됐다. 특선 와인 세트는 하루의 긴장을 풀어주고, 하트 카드는 두 사람의 시간을 기념하는 작은 의식처럼 추억의 한 장면을 남기는 데 의미를 더한다. 해당 패키지는 월~목 주중에는 특별할인이 적용되며 유선 예약을 통해 이용할 수 있다.

이 패키지는 기념일이나 특별한 날을 맞아 어디에서 어떤 시간을 보낼지 고민하는 커플들을 위해 준비됐다. 맛집 탐방이나 테마파크 방문과 같은 활동 중심의 데이트보다 함께 머무는 시간 그 자체에 집중할 수 있도록 구성됐다는 점이 특징이다. 엔더스뷰의 프리미엄 카라반은 호텔 버금가는 안락함을 제공하며 국내에서는 쉽게 접하기 어려운 장작불 야외욕조에서 자연의 품에 안겨 시간을 보내는 경험은 마치 유럽의 한적한 휴양지를 찾은 듯한 분위기를 연출한다. 와인 한 잔은 여기에 로맨틱한 여운을 더한다.

엔더스뷰는 겨울 시즌을 맞아 리조트 전역을 대형 트리, 산타 오브제, 빛 장식으로 꾸며서 해가 지면 낮보다 더 아름다운 야경을 선보이고 있다. 숲과 산책로를 따라 설치된 반딧불 조명은 방문객들이 사진으로 남길 수 있는 몽환적인 분위기를 자아낸다.

또한 12월 중순부터 31일까지는 ‘산타 우체통 이벤트’가 함께 진행된다. 신청 고객을 대상으로 산타가 직접 객실에 방문해 축원의 메시지와 함께 작은 선물을 전달하고 기념 사진을 남기는 프로그램으로 ‘이벤트에 진심인 리조트’라는 엔더스뷰의 이미지에 걸맞게 매년 높은 만족도를 기록하고 있다.

엔더스뷰 관계자는 “겨울은 조용히 사랑을 확인하기에 가장 좋은 계절”이라며 “이번 연인 패키지가 커플들에게 일상의 소음을 벗어나 서로에게 집중하는 기억에 남는 시간이 되기를 바란다”고 전했다.

자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

