‘최승용 배출’ 대한유소년야구연맹 대표팀, 대만 국제교류전 참가

사진=대한유소년야구연맹 제공

대한유소년야구연맹 대표팀이 오는 11일부터 16일까지 5박6일 일정으로 대만 가오슝과 타이난에서 개최되는 한국·대만 국제교류전에 참가한다.

이번 대만 국제교류전에는 전국에서 선발된 전찬(경기 의정부경민유소년야구단)을 포함한 67명의 선수단으로 구성됐다. 초등학교와 중학교로 나뉘어 대만 지역 대표팀과 국제교류전을 치를 예정이다.

대한유소년야구연맹 대표팀은 지난 2013년 일본 마쯔야마시에서 첫 국제교류전을 실시한 바 있다. 이번 대표팀은 20기 대표팀으로 총 6개팀으로 구성, 4일 총 24게임 동안 대만 가오슝&타이난 지역 대표팀 상대로 실력을 겨루게 된다.

그동안 연맹 대표팀을 거쳐 현재 프로야구 선수로 발돋움한 이름으로는 최승용, 박지호, 김성재(이상 두산), 오상원, 임진묵, 유정택(이상 키움), 권동혁(LG), 박건우(KT) 등이 있다.

이번 국제교류전에 대표팀 총감독으로 발탁된 윤장술 감독(서울 서대문구연세유소년야구단)은 “대만 타이난 날씨가 최고 28도로 야구하기에 너무 좋아 교류전이 많이 기대된다”고 밝혔다.

이어 “좋은 성적을 내야 한다는 부담감이 있지만 교류전 취지에 맞춰 대만 문화와 풍습, 음식 그리고 어린 시절 소중한 경험과 자부심을 갖도록 하는데 모든 역량을 발휘하겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]