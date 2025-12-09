조세호 하차, ‘유퀴즈’ 제작진 존중…유재석 단독 녹화 진행

방송인 조세호. 사진 = 뉴시스

방송인 조세호가 ‘조직폭력배 연루설’ 논란에 휩싸여 프로그램 하차를 결정한 가운데, ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 제작진도 공식 입장을 밝혔다.

tvN 예능프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’제작진은 9일 공식 입장을 통해 “조세호가 고심 끝에 전해온 하차 의사를 존중하며 향후 녹화부터 조세호는 본 프로그램 제작에 참여하지 않을 예정이다”라고 전했다.

제작직은 이어 “현재 녹화가 완료된 2주간의 분량은 편성대로 방영될 예정이며 금주 녹화는 이미 출연이 예정된 게스트들과의 약속이므로 취소가 어려워 조세호 없이 진행할 예정이다”라고 덧붙였다.

앞서 조세호는 조폭 A 씨와 교류했다는 논란에 휩싸였다. 의혹을 제기한 B 씨는 “조세호는 A 씨로부터 금품과 고가의 선물을 받았다. 조폭 일원이 운영하는 프랜차이즈를 홍보하고 지역 최대 조폭 실세와 어울려 다니면서 술을 마셨다”고 폭로했다.

그러나 소속사는 “해당 계정에서 제기한 의혹은 B 씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아님을 분명히 밝힌다”며 “B 씨에 대해 소속 아티스트에 대한 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위에 관해 형사·민사상 법적 대응을 적극 검토 중이다”라고 밝혔다.

그러나 B 씨는 추가 폭로를 예고하며 “거짓으로 진실을 가릴 수 없다. 강남 쪽 깡패들 사이에서 조세호와 A 씨가 호형호제한 것을 알고 있다”고 주장했다.

논란이 확산하자 조세호는 현재 출연 중인 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 ‘1박 2일’에서 하차를 결정했다. 소속사는 이날 “조세호는 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다”며 “프로그램 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했다”고 밝혔다.

조세호 역시 자신의 SNS를 통해 “많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다”며 “이번 일을 겪으며 제가 맡고 있는 프로그램들에 누를 끼치는 것이 맞는지 스스로 돌아보게 됐다. 고심 끝에 두 프로그램 모두에 하차 의사를 전달해 드렸다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

