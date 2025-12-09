[SW이슈] 조세호 ‘국민예능’ 연이어 하차…조폭 친분설 여파

조직폭력배와의 연관설에 방송인 조세호가 결국 주요 예능프로그램에서 하차한다.

조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 9일 “조세호가 예능 ‘유퀴즈 온 더 블럭’과 ‘1박2일’에서 하차한다”고 밝혔다. 소속사는 “조세호가 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다. 시청자들이 느낄 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다”며 “제작진이 부담을 안지 않았으면 하는 바람으로 상의 후 자진 하차를 결정했다”고 밝혔다.

최근 범죄 제보 채널 운영자 A는 조세호가 불법도박 사이트를 운영하는 조직폭력배 최모씨와 친분있다고 주장했다. “지인이라는 핑계로 고가 선물을 항상 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다”고 폭로하며 두 사람이 어깨동무하고 음주가무하는 사진 등을 공개해 논란이 일었다.

소속사는 당초 관련 사안에 대해 전면 부인하면서 “개인의 추측에 불과하다. 금품이나 고가의 선물 수수 의혹 역시 사실과 무관하다”며 “허위사실적시명예훼손 및 업무 방해 등 범죄행위에 관해 형사·민사상 법적 대응을 검토 중”이라고 강력한 입장을 밝혔으나 이내 프로그램 하차를 수순을 밟게 됐다.

조세호도 직접 입장을 전했다. 9일 자신의 SNS에 장문의 심경글을 올린 그는 “여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 관계에 신중했어야 했는데, 성숙하게 대처하지 못했다”면서도 “우려하는 의혹은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다. 앞서 온라인상에 퍼진 최모씨와 찍힌 사진에 관해서는 “그 자체로 실망을 줬다는 점을 알고 있다. 불편함과 실망감을 드려 깊이 반성하고 사과드린다”고 고개숙였다.

두 프로그램의 하차를 결정했지만 오명 벗기에 적극적으로 나설 예정이다. 소속사는 “실추된 이미지를 회복하기 위해 신속하고 강경한 법적 대응을 진행할 예정이다. 앞선 입장대로 조세호는 최 씨의 사업과 일체 무관하다”고 재차 강조했다.

장수 예능이자 국민 예능인 두 프로그램 하차는 불가피했던 것으로 보인다. ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 게스트들의 진솔한 이야기를 전하는 프로그램. ‘1박2일’은 공영방송 KBS의 대표 프로그램이다. 이미 최모씨와의 술자리 사진이 공개된 상황. ‘조폭 친분설’의 진위가 밝혀지지 않은 가운데 방송에 출연하는 것은 제작진에게 큰 부담인 동시에 시청자에게도 불쾌한 일일 수밖에 없다. ‘1박2일’ 제작진에 따르면 조세호는 하차 결정이 내려진 이후 녹화분부터 불참하게 된다.

조세호는 2001년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔해 예명 양배추로 긴 무명 시절을 버텨왔다. 각종 개그, 예능 프로그램의 폐지를 견딘 끝에 주류 방송인으로 자리매김했다. 일명 ‘유재석 라인’으로 ‘무한도전’, ‘놀면 뭐하니?’에 이어 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’까지 동행했으나 예상치 못한 구설로 하차하게 됐다. 8년째 ‘작은 자기’로 함께하던 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 물론 지난해 합류한 ‘1박2일’ 시즌4에서 불명예 하차하게 됐다. 고정 출연작 중 하나인 넷플릭스 ‘도바이버 : 도라이 해체쇼’의 촬영분은 예정대로 방송된다. 넷플릭스 측은 “향후 출연 여부는 내부 논의 중”이라고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]