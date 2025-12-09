유성은, 김건모 ‘아름다운 이별’ 리메이크…현대적 감성으로 재탄생

가수 유성은이 김건모의 감성 명곡 ‘아름다운 이별’을 현대적으로 재해석한다. 사진 = 제이지스타

유성은은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 리메이크 싱글 ‘아름다운 이별’을 발매한다. 원곡 ‘아름다운 이별’은 1995년 발매된 김건모 정규 3집 ‘Kim Gun Mo 3’에 수록된 곡으로, 지금까지도 많은 사랑을 받고 있는 김건모의 대표 명곡 중 하나다.

이번 리메이크에서 유성은은 자신의 트레이드마크인 ‘K-소울’과 섬세한 감정 표현, 테크니컬한 그루브를 중심으로 원곡이 지닌 서정성과 깊은 감정을 현대적인 감성으로 재해석한다. 사연을 품은 피아노 선율 위에 감정의 밀도를 확장하는 현악 앙상블이 더해지며, 이별이 가진 슬픔 속에서 피어나는 아름다움을 섬세한 이중적 심상으로 풀어냈다.

여기에 유성은이 재해석해 풀어낸 감정과 원곡의 감동이 어우러져, 세대를 넘어 공감할 수 있는 새로운 울림을 만들어냈다. 유성은은 “아름다운 이별이라는 것이 실제로 존재할까 고민했지만, 가사를 곱씹다 보니 깊게 와닿았다. 결국 노래에 설득 당했다”며 “여러분도 저의 목소리에 설득당하길 바란다”고 자신만의 해석을 담아 새 감정선을 구축했음을 밝혔다.

또한 그는 “부담되는 것도 사실이지만, 제 목소리로 부를 수 있게 돼 영광이다. 좋은 노래로 보답하겠다”며 이번 작업에 대한 소감을 전했다. 그는 최근 개설한 공식 유튜브 채널을 통해 ‘아름다운 이별’ 준비 과정까지 공개, 이번 리메이크에 얼마나 진심인지를 보여주며 팬들의 기대감을 높혔다.

한편, 유성은의 ‘아름다운 이별’은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

