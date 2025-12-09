[팬덤 와글와글] 조진웅·박나래·조세호 팬덤도 이탈…관계자 반응은?

배우 조진웅, 개그우먼 박나래, 개그맨 조세호가 잇따른 논란으로 팬덤 이탈이 가속화되고 있다. 지난 한 주간 연이어 터진 의혹과 부족한 해명으로 온라인 커뮤니티에서는 이들을 향한 팬 탈퇴 선언이 이어지고 있다.

조진웅은 지난 5일 고교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치된 사실이 보도되자 다음 날 은퇴를 선언했다. 1994년 특가법상 강도 강간 혐의로 형사재판을 받은 것으로 알려졌으며, 성인 이후에도 폭행 및 음주운전 전과가 확인됐다.

온라인 커뮤니티에서는 “강도 강간 혐의다. 그래도 은퇴하지 말라는 사람들은 본인 윤리 의식을 돌아보시길”, “‘세상에는 묻어도 될, 잊어도 될 범죄는 없습니다’라는 본인 대사가 부메랑이 됐네”, “조진웅 대중이 아닌 피해자에게 사과하셔야죠” 등 비판이 이어졌다.

박나래는 최근 전 매니저들로부터 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 대리처방 등 혐의로 고소당했다. 지난 8일 “전 매니저들과 만나 오해를 풀었다”고 했지만 이른바 주사 이모로부터 방문 진료를 받았다는 의혹과 관련해 의료계가 검찰 고발 등 강력한 대응에 나섰다.

누리꾼 반응은 비난이 주를 이룬다. “직원 갑질에 대해서는 왜 한 마디도 해명하지 않나요”, “의료법 위반이라니. 이제 웃으며 보기에 힘들어졌다”, “사적 다툼이 사회 문제로 커졌네. 주사 이모가 웬 말이냐”는 반응이 주를 이뤘다.

조세호는 한 누리꾼이 SNS를 통해 불법 도박 사이트를 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다는 주장을 제기하면서 논란에 휩싸였다.

조세호에 대한 누리꾼 반응도 대체로 비판적이다. KBS 시청자센터 청원 게시판에는 “조폭과 친하다고 어깨동무하고 과시하고 나와서 게임을 하고 희희낙락 거리고 시청자 우롱하냐”는 하차 청원이 올라왔다. “국민 개그맨이 조폭과 어울려도 되냐”, “이미지 관리 실패”, “각기 다른 날 만난 사진이 너무 많네. 실망스럽다”는 반응이 이어졌다.

일각에서는 “확실한 증거 없이 매장하는 건 문제”, “인증샷 찍어주고 오해를 받은 것일 수도 있다”라는 의견도 나왔다. 폭로자가 게시물을 삭제하고 “검찰과 경찰이 신상을 털고 있다”고 주장하면서 진실 공방이 계속되고 있다.

세 연예인 모두 팬덤이 와해하고 있다. 과거 열렬히 지지자였던 이들도 “실망을 넘어 분노한다”, “변명의 여지가 없다”, “팬심이 식었다”고 선을 그었다.

조진웅의 경우 소년범 전력에 대한 사회적 논의가 이어지며 일부 옹호 여론도 존재하지만, 박나래와 조세호는 거의 일방적인 비난에 직면했다. 업계 관계자들은 “이미지 회복이 쉽지 않아 보인다. 사건에 대한 명확한 해명과 자기반성의 모습이 보이지 않으면 복귀까지 시간이 걸릴 것으로 보인다”이라며 고개를 저었다.

