박봄, 활동 중단 중 근황 공개…화사한 핑크 메이크업 눈길

2NE1 박봄. 사진 = 박봄 SNS 계정

2NE1 박봄이 새로운 모습과 함께 자신의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

박봄은 9일 자신의 SNS에 “박봄, Bom Park♥ Good morning”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 새로운 스타일의 메이크업을 한 채 포즈를 취하고 있어 눈길을 끌었다. 그는 핑크 톤 아이 메이크업과 선명한 아이라인, 과즙 느낌의 립 컬러를 더해 기존 스모키 메이크업이나 내추럴 메이크업과는 다른 무드를 연출했다.

한편, 박봄은 지난 8월 건강상의 문제로 활동을 중단했다. 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”고 밝힌 바 있다.

또한 소속사 측은 지난 10월에도 “박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다”며 “당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

