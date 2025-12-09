박나래, 전 매니저 고소로 경찰 입건…방송 활동 잠정 중단

개그우먼 박나래. 사진 = 뉴시스

개그우먼 박나래가 ‘갑질 의혹’에 휩싸이며 경찰에 입건됐다.

9일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 전날(8일) 박나래 관련 전 매니저들의 고소장을 접수했다. 고소 혐의는 특수상해, 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손)이다. 경찰은 조만간 고소인 조사를 시작으로 본격적인 수사에 나설 예정이다.

앞서 지난 3일 박나래의 전 매니저들은 서울서부지법에 부동산가압류를 신청했다. 전 매니저들은 박나래의 소속사 재직 중 입은 피해에 대한 1억 원 상당의 손해배상 청구 소송도 준비 중인 것으로 알려졌다.

전 매니저들은 박나래의 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하고 있다. 또한 박나래로부터 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요, 24시간 대기 등 사적으로 괴롭힘을 당했다고도 밝혔다.

박나래는 전날 자신의 SNS를 통해 “어제(7일) 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

이어 그는 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

