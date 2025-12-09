‘나는 솔로’ 28기 영철·영자, 결혼 서두른 이유는? …임신과 유산 깜짝 고백

‘나는 솔로’ 28기 돌싱특집의 영철과 영자가 정숙과 상철이 마련한 청첩장 모임을 함께했다. 사진 = 영자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 돌싱특집에 출연한 영철과 영자가 1월 17일 결혼을 확정했으며, 결혼을 앞당긴 이유가 임신과 유산 때문이라고 깜짝 밝혀 눈길을 끌었다.

28기 영자는 8일 자신의 SNS에 “정숙 상철 청모!! 너무 축하하고 앞으로의 모든 날을 서로 의지하며 꼭 함께 행복하길 바랄게. 진심으로 응원한다!!”라는 글과 함께 28기 상철 정숙과 함께한 사진을 게재했다.

사진 속에는 최근 진행된 정숙과 상철의 청첩장 모임 모습이 담겼다. 영철과 영자, 상철과 정숙은 나란히 포즈를 취하며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 정숙은 댓글로 “언니 몸도 안 좋은데 어제 와줘서 너무너무 고마워”라고 남겼고, 영자는 “축하해줘야지”라며 답글을 달아 훈훈함을 더했다.

한 네티즌은 “날짜 먼저 잡았음에도 정숙님께 출산 전 결혼식을 올리는 것을 추천했는데 정숙님의 말을 듣고 영자님의 배려를 느꼈어요. 왜 식을 서로 가까이에 잡았을까 살짝 궁금했거든요”라며 , 각각 12월 28일과 1월 17일, 약 3주 간격으로 결혼식을 올리는 두 돌싱 커플에 대한 의문을 남겼다.

이에 28기 영자는 “제가 먼저 결혼 결정을 했던 건 사실인데 정숙님이 출산 후에 결혼하면 왠지 마음이 한편으로 서운할 수도 있겠거니 생각해서 얼른 먼저 잡으라고 말은 했어요. 출산 후에 너무 힘들어서 결혼 생각 못 하면 영영 미뤄질 것 같아서요. 정숙이도 착해서 너무 붙여서 최대한 안 하겠다고 말해주는데 둘 다 좋은 사람과 다시 행복 찾는 거라 서로 축하해 줬어요”라고 설명했다.

이어 그는 “사실 저도 영철님과 진지하게 만나던 중 추석쯤 임신을 하게 되서 방송 때 말씀은 못 드렸지만 라방 때도 임신 상태였습니다. 날을 좀 빨리 당겨서 결정하게 됐고 원래는 26년에는 연애이긴 했습니다. 그런데 계류유산이 최근에 되면서 며칠 많이 몸과 마음이 힘들었지만 바로 털고 일상을 살고 있어요”라고 털어놨다.

영자는 “아기가 결혼을 당겨주고 갔네요. 그 속에서도 감사함을 찾으려고 합니다”라며 “아마도 인터뷰랑 일상 담아둔 게 방송으로 나가지만 저를 찾아주시고 알아주시는 분들께는 소식 전해드립니다”라고 덧붙였다.

한편, ‘나는 솔로’ 돌싱특집 28기에서는 총 여섯 커플이 탄생했으며, 이 중 상철·정숙, 광수·정희, 영철·영자, 영호·옥순 네 커플이 교제 중이다. 상철과 정숙은 오는 12월 28일, 영철과 영자는 오는 1월 17일 결혼식을 올릴 예정이다.

