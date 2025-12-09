조세호, 논란 후 ‘유퀴즈’·‘1박 2일’ 하차… 직접 사과문 올리며 입장 밝혀

방송인 조세호. 사진 = 뉴시스

방송인 조세호가 소속사를 통해 예능 ‘1박 2일’과 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 하차한다고 밝힌 데 이어, 개인 입장문을 별도로 공개하며 눈길을 끌고 있다.

조세호는 9일 자신의 개인 SNS에 “최근의 일로 인해 많은 분들께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”라는 문구로 시작하는 장문의 글을 게재했다.

그는 “오랜 시간 저를 좋아해 주시고 응원해 주셨던 분들께 이번 일이 얼마나 큰 실망이었을지 생각하면, 어떤 말씀을 드려야 할지 많이 고민이 됐다”며 “구구절절한 해명이 오히려 더 불편함을 드리지 않을지 걱정도 됐지만 그동안 보내주신 사랑에 대한 도리라고 생각해 제 마음과 입장을 직접 전하고자 한다”고 밝혔다.

이어 그는 “저는 예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다. 그럴 때마다 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다. 깊이 반성하고 있다”고 말했다.

조세호는 자신을 둘러싼 의혹에 대해서도 직접 언급했다. 그는 “다만 많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다”라며 분명하게 선을 그었다.

또 “물론 사진 속에서 보여진 모습 자체로 실망을 드렸다는 점 잘 알고 있다”며 “시청자분들께 웃음과 위로를 드려야 하는데, 오히려 불편함과 실망감을 느끼게 한 점 다시 한 번 깊이 반성하고 사과드린다”고 덧붙였다.

하차 이유도 솔직하게 설명했다. 조세호 “유 퀴즈 온 더 블럭’은 게스트들의 이야기를 귀 기울여 듣고 공감하는 것이 가장 중요한 프로그램”이라며 “지금의 제 모습으로는 그 역할을 충분히 감당하기 어렵다고 판단했다” 고 밝혔다.

또 “‘1박 2일’ 역시 공영방송 KBS의 중요한 예능 프로그램인 만큼 프로그램과 팀 전체에 불필요한 부담을 드릴 수 있다는 생각에 고심 끝에 두 프로그램 모두에 하차 의사를 제작진께 전달드렸다”고 했다.

마지막으로 그는 “그동안 저를 믿고 함께해 주신 멤버 분들, 스태프 분들, 그리고 시청자 여러분께 죄송한 마음 뿐”이라며 “앞으로는 제 주변과 행동을 더욱 철저히 관리해 같은 실망을 드리지 않겠다”며 “이번 일을 깊이 반성하는 계기로 삼아 더 성숙한 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 노력하겠다. 좋은 사람이 되겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 고개 숙였다.

