‘GD 소속사’ 갤럭시코퍼레이션, 1조 유니콘 입성

AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 이달 기업가치 1조원을 인정받아 유니콘 기업에 등극했다.

갤럭시코퍼레이션 측은 9일 “지드래곤 영입 이후 기업가치 급상승을 이룬 갤럭시코퍼레이션이 1000억원 이상의 프리 IPO 투자를 성공적으로 마무리했다”고 밝혔다. 올해로 만 36세의 최용호 대표는 최연소 유니콘 기업 대표 타이틀을 얻었다. 최용호 대표는 최근 제32차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬에 엔터테크 기업 중 유일하게 참석하며 업계의 주목을 받았다.

그룹 빅뱅의 멤버이자 솔로가수 지드래곤을 영입한 갤럭시코퍼레이션은 가수 김종국과 배우 송강호까지 품었다. 특히 지드래곤 영입 이후 상승세를 타 2023년 5000억 원으로 평가받던 기업 밸류를 단기간에 두 배인 1조 원으로 끌어올렸다. 이번 프리 IPO 라운드에는 한국투자증권(공동 주관사), 신한벤처투자, 엔베스터 등 국내 주요 기관과 대만 반도체 상장사 에이데이터, 홍콩 증시 상장사 스타플러스 레전드홀딩스 등 해외 자본이 대거 참여했다.

2019년 100만 원 자본금으로 창업해 누적 1800백억 원 이상의 투자를 유치한 갤럭시코퍼레이션은 AI 기술과 엔터테인먼트를 융합한 미디어·IP·커머스·테크 4가지 비즈니스 모델로 엔터테크 영역에서 활약하고 있다. 카이스트와 R&D 협력 및 엔터테크 연구소 설립으로 기술적인 정체성을 가지고 있으며, 1박 2일, 피지컬: 100 시즌2 등 굵직한 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 AI 기술 시너지를 높이고 있다. 갤럭시코퍼레이션 측은 “확보된 자금은 AI 기반 엔터테크 플랫폼 고도화, 글로벌 진출 확대에 집중 투입될 예정”이라고 밝혔다.

