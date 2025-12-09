허성태, 박보검 때문에 금연캠프 입소?… ‘라스’서 숨겨둔 반전 매력 폭발

배우 허성태가 ‘라디오스타’ 첫 출연에서 반전 매력을 드러냈다. 사진 = MBC

배우 허성태가 ‘라디오스타’ 첫 출연에서 반전 매력을 드러냈다.

오는 10일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 출연하는 ‘천의 얼굴 내 누군지 아니?’ 특집으로 꾸며진다.

허성태는 영화 ‘정보원’에서 첫 주연인 형사로 변신하며 “이번에는 로맨스도 있다”고 소개해 이목을 집중시킨다. 그는 첫 주연작에서 고난도 액션 장면을 소화하기 위해 원빈의 열렬한 팬으로서 스스로에게 “나는 원빈이다. 나는 마동석이다”라고 주문을 걸며 연기를 준비했던 과정을 공개했다.

또한 그는 ‘오징어 게임’, ‘범죄도시', ‘밀정' 등 출연작의 악역 연기 비하인드도 상세히 공개한다. 특히 ‘밀정’ 촬영 당시 배역 특성상 송강호, 엄태구 등 일본파 배우들과 자연스럽게 어울렸던 일화를 전하며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

사진 = MBC

허성태는 배우가 되기 전 대우조선해양, LG전자에서 직장 생활을 하다 배우 발굴 프로그램 ‘기적의 오디션'을 통해 연기자로 전향한 인생 역전 스토리를 소개한다. 그는 설경구가 그의 연기를 보고 ‘배우 의자’를 선물했다는 감동 일화와 설경구에게 배운 특별한 ‘상황 대처법’을 공개해 웃음을 유발한다.

이어 허성태는 “사람을 잘 믿지 않는다”며 박보검에게 처음에는 의심을 품고 접근했지만, 결국 박보검이 ‘진짜 미담 제조기’라는 사실을 직접 확인하고 새로운 미담을 추가 공개한다. ‘미담 쌍두마차’로 불리는 강하늘과 박보검 중 누구를 선택하겠냐는 질문에 솔직한 답변을 전하며, 최근 박보검의 영향으로 금연캠프 입소를 결심하게 됐다고 밝혀 놀라움을 더한다.

한편, 허성태의 반전미와 솔직한 입담은 오는 10일 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]