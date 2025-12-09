남자프로배구 우리카드, 무신사 콜라보 '윈터 콜렉션' 출시… 15일부터 구매 가능

사진=서울 우리카드 우리WON 제공

남자프로배구 우리카드가 패션 플랫폼 무신사와 손잡고 겨울 상품을 내놓았다.

우리카드는 “무신사가 디자인한 ‘2025 크리스마스 에디션 유니폼’, ‘스파이크 더 서울 바시티 점퍼’ 2종을 ‘윈터 콜렉션’으로 출시했다”고 9일 밝혔다.

2025 크리스마스 에디션 유니폼은 따뜻한 연말 분위기를 담아 서울의 숲을 니트 패턴 실루엣으로 표현했다. 구단 공식 용품 후원사 다이나핏과 무신사의 협업을 통해 제작됐다. 선수들은 오는 17일 OK저축은행과의 원정경기부터 28일 대한항공과의 홈경기까지 총 4경기에 해당 유니폼을 입고 출전한다.

스파이크 더 서울 바시티 점퍼는 스쿨룩 컨셉으로 우리카드 배구단의 슬로건 ‘Spike The Seoul(스파이크 더 서울)’을 러블리한 와펜으로 적용했다.

윈터 콜렉션은 오는 15일부터 무신사 홈페이지 및 우리카드 배구단 공식 온라인몰에서 구매 가능하다. 구매자 전원에게는 추첨을 통해 선수 친필 사인 굿즈, 미공개 포토카드를 증정한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

