닥터홈즈의원, '쥬베룩 글램' 도입... 힙딥 볼륨 개선 집중

최근 아름다운 바디라인에 대한 관심이 높아지면서, 힙딥으로 불리는 엉덩이 측면의 꺼짐 현상을 개선하려는 수요가 커지고 있다.

닥터홈즈의원은 이러한 추세에 발맞춰 신제품 쥬베룩 글램(Juvelook G) 을 도입하고, 이를 활용한 힙딥 볼륨 개선 시술을 본격화한다고 밝혔다.

이혁진 닥터홈즈의원 원장은 “아름다운 바디라인은 단순히 볼륨을 채우는 것을 넘어, 전체적인 조화와 탄력이 중요하다”며 “쥬베룩 글램은 이러한 복합적인 바디 고민에 자연스럽고 보다 안전한 대안이 될 수 있고 풍부한 임상 경험을 가진 의료진의 정밀한 디자인과 테크닉이 더해질 때 가장 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것”이라고 강조했다.

쥬베룩 글램은 기존 콜라겐 부스터로 알려진 쥬베룩의 바디 볼륨 및 탄력 개선에 특화된 신제품이다. 생분해성 고분자 물질인 PDLLA(Poly-D, L-lactic acid) 마이크로 입자와 히알루론산(HA)을 결합한 성분으로, 피부 속 진피층에 주입 시 자연스러운 콜라겐 생성을 유도하여 점진적인 볼륨 개선 효과를 기대할 수 있다.

많은 사람들이 건강한 식단과 운동에도 불구하고 골격 구조상의 문제로 발생하는 힙딥 때문에 고민한다. 쥬베룩 글램은 인위적인 필러와 달리 자가 콜라겐 재생을 통해 자연스럽게 볼륨을 채워 넣어 티 나지 않게 매끄러운 바디라인을 완성하는 데 효과적이다.

닥터홈즈의원은 쥬베룩 글램을 단순한 힙딥 보완 시술에 그치지 않고, 개인의 골격·근육 분포·피부 상태를 종합적으로 고려한 맞춤형 '바디 컨투어링(Body Contouring)' 솔루션으로 발전시킨다는 계획이다. 단순한 볼륨 보충이 아니라 자연스러운 체형 라인을 설계하는 데 집중하여, 장기적으로도 균형 잡힌 바디 실루엣을 유지할 수 있도록 돕는 게 목표다.

닥터홈즈의원 이혁진원장은 “바디 시술은 개개인의 체형적 특징을 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “정밀한 디자인과 안전성을 최우선으로 한 시술 프로토콜을 기반으로, 환자의 만족도를 높이는 고도화된 바디 케어 시스템을 지속적으로 개발해 나갈 것”이라고 전했다.

