콘진원, ‘2025 시리즈 온 보드 마드리드·런던’ 성료

시리즈 온 보드 : 마드리드 행사 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원은 문화체육관광부와 지난달 개최된 2025 시리즈 온 보드 : 런던을 끝으로 올해 4개국에서 추진한 사업을 모두 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

시리즈 온 보드는 국내 중소 방송제작사와 해외 주요 플랫폼 및 구매자와의 공동기획·제작 기회를 제공하는 행사다. 일본·태국·스페인·영국에 이르는 7개월의 여정에서 K-콘텐츠의 글로벌 네트워킹을 확장하며, 기획개발 단계의 협업 가능성을 구체적으로 확인했다.

◆방송영상콘텐츠 히스패닉권 전략적 접점 구축

시리즈 온 보드 : 마드리드는 지난 9월30일∼10월2일 스페인 마드리드의 방송영상 마켓인 이베르 시리즈와 연계 운영해 히스패닉 시장과의 전략적 접점을 마련했다. 행사에선 이오콘텐츠그룹, 스튜디오타겟, 와이낫미디어, 이매지너스, 스튜디오329, 코탑미디어, 미스터로맨스, 에이케이엔터테인먼트 등 8개 참가사의 글로벌 경쟁력을 갖춘 기획·개발 작품이 소개됐다.

주요 협력기관인 스페인영상위원회(SFC)와 사전 트렌드 워크숍을 열고, 스페인 방송영상콘텐츠 흐름과 제작 세제 혜택, 로케이션 연계와 제작 인프라를 소개해 현지 시장 이해도를 높였다. 아울러 현지 기업 세쿠오야그룹이 운영하는 오픈형 제작 클러스터인 마드리드 콘텐츠시티를 방문해 공동제작을 위한 시설 활용과 협업 방식을 구체적으로 논의했다.

또한 스크리닝 세션을 별도로 마련해 미공개 프로젝트 영상과 현장 질의응답을 진행하며 현지 바이어의 관심을 모았다. 특히 이오콘텐츠그룹은 스페인 제작사 뽀낍씨필름과 업무협약을 체결해, 유럽과 스페인어권 국가로 확장 가능한 콘텐츠 개발의 기반을 마련했다. 그 결과 스페인·히스패닉 권역 구매자 63개사가 참여해 104건의 상담과 약 4289만 달러(한화 약 618억원) 규모의 상담 실적을 기록했다.

시리즈 온 보드 : 마드리드 행사 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

◆영국, 3개년 연속 한국 방송콘텐츠 수요 증가

지난달 26∼28일 열린 시리즈 온 보드: 런던은 영국방송영상제작자연합(PACT)과 협력 개최됐다. 2023년 첫 개최 이후 올해로 세 번째를 맞은 본 행사에는 국내 드라마·비드라마 제작사 9개사와 영국 콘텐츠산업 관계자 39명이 참여했다.

드라마 제작사 미스터로맨스, 빈센트, 스튜디오타겟, 에이스토리, 이매지너스, 이오콘텐츠그룹, 비드라마 제작사, 썸씽스페셜, 에이케이엔터테인먼트, 홍픽쳐스 등의 참가사들은 발표(피칭) 프로그램을 통해 현지 바이어들에게 미공개 기획개발 작품들을 소개했다. 또 일대일 상담 프로그램(비즈매칭)을 진행해 현지 제작사와의 협력 가능성을 모색했다.

특히 콘진원 영국 비즈니스센터와 공동으로 연 교류 세션과 제작·배급사 간담회에서는 한영(韓英) 양국 제작자가 자유로운 분위기에서 영국 산업 동향과 공동 제작 정보를 공유했다.

◆세계 공동 제작 기반 강화

올해는 행사 직후 열리는 국제 방송마켓인 콘텐츠 런던 2025에 국내 기업들이 참가할 수 있도록 후속 비즈니스를 지원했으며, 제작·투자 트렌드 파악을 돕는 기반을 마련했다. 이를 통해 참가사들은 현지 시장을 파악하고 유럽 권역 주요 바이어와 추가 비즈니스 매칭을 진행했다.

아울러 콘진원은 영국영화협회(BFI), C21미디어, 북아일랜드국립영상제작기관 등 영국과 북아일랜드 방송 업계 주요 기관 관계자와 향후 한영 공동 제작 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다. 이 논의는 양 기관 간 해외 제작 인센티브, 인력 교류, 로케이션 협력 등 중장기적 관점에서 실질적 협업 기반을 다지는 성과로 이어졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]