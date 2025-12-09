올데이 프로젝트, ‘룩앳미’로 흥행 정주행

신인그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 첫 EP를 발매하며 본격 컴백을 알렸다.
더블랙레이블은 8일 공식 SNS 채널을 통해 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'의 타이틀곡 'LOOK AT ME'(룩앳미) 뮤직 비디오를 공개했다. 지난 11월 17일 'ONE MORE TIME'(원모어타임) 선공개에 이은 약 3주 만의 신곡 발매다.
공개된 뮤직 비디오 영상에는 유니크한 무드를 보여주는 ALLDAY PROJECT 멤버들의 모습이 담겼다. 다채로운 색감, 뒤틀린 공간감 등 화려한 비주얼적 요소로 가득 찬 뮤직 비디오 속 다섯 멤버의 통통 튀는 표정 연기와 퍼포먼스는 강한 인상을 남긴다.
누구나 쉽게 따라부를 수 있는 'LOOK AT ME'의 멜로디와 신나는 전개도 자유롭고 밝은 분위기를 극대화한다. 언제 어디서나 각자만의 빛을 잃지 않는 당당함을 가진 ALLDAY PROJECT의 시너지를 직관적으로 느낄 수 있는 'LOOK AT ME'가 베일을 벗으며, 지금까지와는 또다른 새로운 매력이 드러나고 있다.
'LOOK AT ME'와 'ONE MORE TIME'(원모어타임)이 수록된 이번 EP는 ALLDAY PROJECT만의 확고한 정체성을 분명히 선언하는 앨범으로, 그 어떤 것에도 한계를 설정하지 않는 당당하고 자신감 넘치는 태도로 진솔한 이야기를 들려준다. 또한, 'YOU AND I'와 'WHERE YOU AT', 'HOT', 'MEDUSA'까지 유닛곡과 솔로곡을 포함한 수록곡이 강한 개성을 드러내며 앨범의 완성도를 높였다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]