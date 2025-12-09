올데이 프로젝트, ‘룩앳미’로 흥행 정주행

신인그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 첫 EP를 발매하며 본격 컴백을 알렸다.

더블랙레이블은 8일 공식 SNS 채널을 통해 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'의 타이틀곡 'LOOK AT ME'(룩앳미) 뮤직 비디오를 공개했다. 지난 11월 17일 'ONE MORE TIME'(원모어타임) 선공개에 이은 약 3주 만의 신곡 발매다.

공개된 뮤직 비디오 영상에는 유니크한 무드를 보여주는 ALLDAY PROJECT 멤버들의 모습이 담겼다. 다채로운 색감, 뒤틀린 공간감 등 화려한 비주얼적 요소로 가득 찬 뮤직 비디오 속 다섯 멤버의 통통 튀는 표정 연기와 퍼포먼스는 강한 인상을 남긴다.

누구나 쉽게 따라부를 수 있는 'LOOK AT ME'의 멜로디와 신나는 전개도 자유롭고 밝은 분위기를 극대화한다. 언제 어디서나 각자만의 빛을 잃지 않는 당당함을 가진 ALLDAY PROJECT의 시너지를 직관적으로 느낄 수 있는 'LOOK AT ME'가 베일을 벗으며, 지금까지와는 또다른 새로운 매력이 드러나고 있다.

'LOOK AT ME'와 'ONE MORE TIME'(원모어타임)이 수록된 이번 EP는 ALLDAY PROJECT만의 확고한 정체성을 분명히 선언하는 앨범으로, 그 어떤 것에도 한계를 설정하지 않는 당당하고 자신감 넘치는 태도로 진솔한 이야기를 들려준다. 또한, 'YOU AND I'와 'WHERE YOU AT', 'HOT', 'MEDUSA'까지 유닛곡과 솔로곡을 포함한 수록곡이 강한 개성을 드러내며 앨범의 완성도를 높였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]