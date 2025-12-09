유치한데 끌리네?…‘키스는 괜히해서’ 글로벌 흥행의 이유

‘키스는 괜히 해서!’가 글로벌 1위 흥행 질주 중이다.

SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. 로맨스 최적화 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스로 국내외 흥행 지표 1위를 싹쓸이 중이다.

12월 4일 방송된 ‘키스는 괜히 해서!’ 8회는 수도권 기준 시청률 7.1%를 기록하며 자체 최고 기록을 갈아치웠다. 순간 최고 시청률은 무려 8.5%까지 치솟았으며, 2049 시청률 역시 최고 2.41%로 자체 최고 기록을 경신했다. 뿐만 아니라 전 채널 동 시간대 시청률 1위, 전 채널 평일 드라마 시청률 1위, 목요일 방송된 전 채널 전 프로그램 2949 시청률 1위까지 차지하며 압도적 왕좌에 올랐다.

‘키스는 괜히 해서!’의 흥행은 국내뿐 아니라 해외에서도 폭발적이다. OTT 플랫폼 넷플릭스 글로벌 TOP1(비영어권 11/24~11/30)을 차지한 것. 이로써 ‘키스는 괜히 해서!’는 방송 첫 주 글로벌 3위, 둘째 주 글로벌 2위, 셋째 주 글로벌 1위라는 가파른 흥행 곡선을 그리게 됐다. 전 세계 고른 사랑을 받고 있는 ‘키스는 괜히 해서!’는 특히 아시아, 아메리카 대륙에서 뜨거운 지지를 받고 있어 향후 글로벌 흥행 질주가 계속될 것으로 보인다.

‘키스는 괜히 해서!’는 어떻게 전 세계 수많은 경쟁작들을 제치고 글로벌 1위를 찍을 수 있었을까. 이는 인간이라면 누구나 공감할 수 있는 만국 공통의 감정 ‘사랑’을 매우 직관적으로, 한 순간도 지루할 틈 없이 그려냈기 때문이라는 반응이다. 특히 시청자가 ‘분명 이렇게 되겠지?’라고 예상한 순간, 그 예상을 아주 짜릿하게 보여주며 ‘아는 맛의 진수’를 느낄 수 있게 해 준 것이 인기 요인으로 꼽힌다.

이는 하윤아X태경민 작가의 직관적이면서도 심쿵을 유발하는 대사, 김재현X김현우 감독의 톡톡 튀고 리듬감 넘치는 연출, 장기용X안은진을 필두로 김무준(김선우 역)-우다비(유하영 역) 등 매력적인 배우들이 펼치는 사랑스러운 연기와 눈부신 로맨스 호흡 등이 어우러진 덕분에 가능했다. 이들의 완벽한 시너지가 ‘키스는 괜히 해서!’의 아는 맛을 극강으로 끌어올렸고, 이것이 전 세계 ‘로코 마니아’들의 취향을 저격한 것이다. 이에 각국에서는 벌써 주연 배우들을 중심으로 심상치 않은 인기가 터지고 있다.

‘키스는 괜히 해서!’는 이제 중반부를 넘어섰다. 지난 8회 엔딩에서는 공지혁이 고다림의 비밀(애엄마도 유부녀도 아니라는 것)을 알게 되면서 두 사람의 속앓이 로맨스에 큰 전환점을 예고했다. 장애물이 없어진 만큼 두 사람이 로맨스 꽃길을 걸을 수 있을지, 얼마나 시청자 가슴을 설레게 만들지 기대된다.

