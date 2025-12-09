충격 박나래 갑질 폭로 이어져...“매니저, 24시간 대기·月 400시간 근무”

박나래

박나래가 매니저에 대한 이른바 갑(甲)질 논란에 휩싸인 가운데 관련 폭로가 계속되고 있다.



9일 뉴시스에 따르면 유튜버 이진호는 지난 8일 자신의 유튜브 채널에서 박나래가 전 매니저들에게 24시간 대기를 지시하는 등 부당한 요구를 했다고 주장했다. 이진호는 박나래를 고발한 전 두 매니저는 모두 젊은 여성이라며 한 명은 이사급 대표, 다른 한 명은 막내급이라고 전했다. 이사는 박나래 전 소속사에서 인연을 맺은 사이로 함께 일한 지 약 3년이 됐으며, 막내 매니저는 약 13개월 동안 같이 근무했다고 부연했다.

그는 “박나래가 24시간 대기를 시켰다고 한다. 나래바에서 술자리를 할 때 누군가 이동을 한다거나 어떤 일이 벌어질지 모르니 늘 대기하고 있던 것”이라고 설명했다. 이어 “박나래가 산낙지라든가 요리할 때 갑자기 재료를 부탁하면 공수해 오는 일을 했다. 파티 준비 및 뒷정리를 전부 다 매니저들에게 시켰다”고 부연했다.



그는 매니저가 대기하는 가운데도, 박나래가 술을 강권하거나 안주·재료를 제대로 사 오지 않으면 불호령을 내리기 일쑤였다고 주장했다.

또 “박나래 매니저들이 26시간을 연속으로 일하고 퇴근한 당일에 출근할 때도 있었다. 4~5명이 해야 할 업무를 여성 매니저 2명이 했다. 이들이 1년3개월간 일했는데, 한 달 평균 업무 시간이 400시간이 넘었다. 일반 직장인의 경우 한 달 평균 업무 시간이 209시간”이라고 주장했다. 그러면서 “이 부분이 당연히 정산돼야 하는데 그러지 않았다. 사 온 음식 재료비조차 제대로 지급되지 않았다고 한다. 해당 내용만 정리해도 받아야 할 퇴직금이 최소 5000만원 이상이다. 시간 외 수당만 계산해도 이미 억대에 달하는 수준이다. 큰 금액을 요구한 거 같지만 실질적으로 매니저들이 한 업무에 따른 돈을 달라고 한 것”이라고 부연했다.



박나래는 이사 매니저에게 매달 월급 500만원, 회사 수익의 10%를 주겠다라고 구두로 약속했는데 이를 지키지 않았다고도 덧붙였다.



그는 “결국 핵심은 술이다. 박나래 지인들에 따르면 박나래는 거의 하루도 빠짐 없이, 거의 대부분의 날에 술을 마셨다고 한다. 그러니 다음날 컨디션이 안 좋을 수밖에 없어 불법적인 시술을 받은 것 같다. 그런데 이번 사안의 본질은 '주사 이모'가 아니다. 핵심은 박나래의 '갑질' 여부"라고 덧붙였다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

