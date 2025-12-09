조세호, 유퀴즈. 1박2일 하차…“조폭 연루설은 사실 아니다”

뉴시스

조세호가 조직폭력배 연루설에 휘말린 가운데 출연 중인 tvN 유퀴즈 온 더 블럭과 KBS 2TV 1박2일에서 하차한다.

소속사 A2Z엔터테인먼트는 9일 “조세호가 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다”면서 이렇게 밝혔다.



A2Z엔터는 “조세호는 해당 프로그램을 사랑하는 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다”며 “피땀으로 프로그램을 만드는 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음이다. 이에 프로그램 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했다”고 설명했다.



조세호는 자신을 둘러싼 오해가 있고, 이를 해소해 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응을 진행할 예정이다. 또 자신이 조폭 A씨의 불법 자금 세탁에 연루돼 있다는 주장은 거듭 부인했다.

소속사는 “이번 일을 계기로 조세호는 많은 분들의 진심을 담은 우려와 위로에 깊이 감사하고 있다. 또 따끔한 질책 역시 자신을 돌아보는 기회로 여기고 소중하게 생각하고 있다. 보다 건강한 웃음을 줄 수 있도록 노력하겠다는 말씀도 함께 전한다”고 밝혔다.



앞서 한 누리꾼은 지난달 29일 인스타그램에 “지역 조직폭력배 두목 A가 실질적으로 소유한 프랜차이즈에 조세호가 자주 방문한다. 고가 선물을 받고 홍보를 해주는 게 아니냐”고 주장했다. 그러면서 B는 조세호가 A와 어깨동무를 하고 노래 부르는 모습, 조세호가 A의 프랜차이즈 매장이라는 곳에서 포즈를 취한 사진 등을 함께 공개했다.

