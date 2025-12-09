최립우, 신보 ‘SWEET DREAM’ 콘셉트 포토 촬영 비하인드 대방출

Mnet ‘보이즈 2 플래닛’ 출신 최립우가 데뷔 앨범 콘셉트 포토 촬영 비하인드를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 8일 공식 SNS 채널을 통해 최립우의 첫 싱글 앨범 ‘SWEET DREAM’(스위트 드림) 콘셉트 포토 메이킹 필름을 공개했다.

공개된 영상에서 최립우는 해맑은 소년미가 빛나는 ‘SWEET’ 버전과, 청춘 영화 속 한 장면을 연상시키는 차분하고 감성적인 무드의 ‘DREAM’ 버전을 오가며 다채로운 매력을 선보였다. 최립우는 소품 활용은 물론 다양한 포즈와 표정으로 각 콘셉트를 완벽하게 소화했으며, 매 순간 감탄을 부르는 비주얼로 시선을 사로잡았다.

또한 최립우는 촬영 중간중간 소감을 전하거나 소품들을 소개하며 풍성한 비하인드를 완성했다. 특히 그림 작업실로 꾸며졌던 ‘DREAM’ 버전 촬영장에서는 최립우가 직접 그린 그림들을 보여주고, 그림에 담은 의미를 설명하며 팬들의 궁금증을 해소하기도 했다.

최립우는 지난 3일 싱글 앨범 ‘SWEET DREAM’을 발매하고 솔로 아티스트로 새로운 시작을 알렸다. 신보는 발매 직후 한터차트 일간 피지컬 앨범 차트 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했으며, 타이틀곡 ‘UxYOUxU’(유유유) 또한 멜론과 같은 각종 음원사이트에서 상위권을 유지하는 등 높은 화제성 속에 데뷔 첫 주 활동을 마쳤다.

최립우는 앞으로도 음악 방송 및 여러 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어갈 계획이다. 오는 20~21일에는 세종대학교 대양홀에서 총 4회에 걸쳐 첫 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ‘Drawing Yu’(2025 최립우 팬미팅 ‘드로잉 우’)를 개최하고 팬들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

