배구 저변 확대와 선수 발굴 목표… 2025 김천 KOVO컵 유소년 배구대회 성공적 마무리

사진=KOVO 제공

2025 김천 KOVO컵 유소년 배구대회가 성황리에 막을 내렸다.

8일 한국배구연맹(KOVO)에 따르면 지난 6일부터 7일까지 이틀 동안 펼쳐진 이번 대회에서는 KOVO가 지원하는 전국 유소년 배구교실 초등학교 42개팀이 참여해 갈고 닦은 실력을 선보였다.

그 결과 초등부 중학년(3~4학년 혼성팀)에서는 남양주 별가람초, 고학년(5~6학년)에서는 남자부 광주 어등초와 여자부 김천 금릉초가 우승컵 거머쥐었다. 대회 최우수선수(MVP)는 중학년에서 김시현(남양주 별가람초), 고학년 남자부 김수로(광주 어등초), 여자부 안민하(김천 금릉초)가 차지했다.

KOVO컵 유소년 배구대회는 유소년 배구 클럽 문화 조성을 목적으로 2013년부터 시작해 매년 동·하계에 걸쳐 전국 유소년 선수들이 실력을 뽐낼 수 있는 장으로 자리매김해왔다.

이번 대회는 KOVO와 김천시가 주·주관하고 문화체육관광부, 국민체육진흥공단이 후원했다.

KOVO 관계자는 “유소년 선수들이 꿈을 키우고 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 장을 마련하기 위해 지속적으로 대회를 발전시켜 나가겠다”며 “앞으로도 한국 배구의 많은 유망주를 발굴할 수 있도록 다양한 유소년 프로그램을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

