[수원 토크박스] “상상하고 꿈을 꿔라”… 비기기만 해도 승격’ 부천 이영민 감독의 주문

“상상하고 꿈을 꿔라!”

프로축구 K리그2 부천FC1995가 창단 첫 승격이라는 꿈을 실현할 수 있을까. 기선 제압에 성공한 이영민 부천 감독은 선수들에게 자신감을 불어넣었다.

부천은 8일 수원종합운동장에서 수원FC와 하나은행 K리그 승강 플레이오프(PO) 2025 2차전을 치른다. 부천이 유리하다. 지난 5일 수원FC에 1-0 승리를 거뒀다. PO 최종 승리팀은 1~2차전 합산 점수로 결정되는 만큼 부천은 이날 무승부만 거둬도 승격을 이룬다.

다음이란 없다. 경기 전 만난 이 감독은 선수단에게 “상상하고 꿈을 꿔라”고 말했다고 전했다. 그는 “오늘 만약에 좋은 결과가 나오지 않는다면 많은 사람들이 ‘다음에 한 번 더’를 얘기할 것이다. 다음에 식사하자는 말처럼 정해진 게 아니다”라며 “다음이 아닌 오늘 할 수 있는 방법을 무조건 찾아야 한다”고 강조했다. 그러면서 “승격하면 선수들의 (환경이) 완전히 바뀐다고 생각한다. 연봉도 달라질 것이고 미디어 노출도 달라질 거다”라고 덧붙였다.

1차전과 다르게 외국인 공격수 세 명이 최전방을 맡는다. 이 감독은 “우리가 1차전에서 이겼지만 2차전에서도 득점한다면 수월하게 경기를 끌고 갈 수 있다”며 “만일의 상황이 나와도 외인 선수가 먼저 들어가면 대처하는 게 낫다”고 설명했다.

적극적으로 공격에 임한다. 이 감독은 “(시리즈에서) 한 점을 앞서 있지만 2차전은 1차전과 다른 양상이다. 지키기만 하면 실점 확률이 높아질 것”이라며 “정상적인 경기를 할 것이다”라고 강조했다.

