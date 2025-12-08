혼성그룹 올데이프로젝트, 오늘 첫 EP 발매…'룩앳미'

혼성그룹 '올데이 프로젝트'(ALLDAY PROJECT·올데프)가 8일 오후 6시 셀프 타이틀의 첫 EP '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'를 발매한다.

지난달 17일 선공개한 '원 모어 타임(ONE MORE TIME)'과 타이틀곡 '룩 앳 미(LOOK AT ME)'를 포함해 총 6곡이 수록된다.

'원 모어 타임'은 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트 '톱 100'에서 2위까지 올랐다. 뮤직 비디오 역시 유튜브 트렌딩 차트 월드와이드 1위에 등극하고 중국 최대 점유율의 음원 사이트 QQ뮤직 MV 차트에서도 4위를 차지했다.

올데이 프로젝트는 지난 6월 '페이머스'와 '위키드'로 데뷔 즉시 음원차트를 휩쓸며 K-팝 신에서 드문 혼성그룹 열풍을 일으켰다. 더블랙레이블을 이끄는 프로듀서 테디의 승부수다.

애니·타잔·베일리·우찬·영서 등 다섯 멤버 면면도 관심이다. 걸그룹 '아일릿' 데뷔조였던 영서도 눈길을 끌지만, 가장 화제가 되고 있는 멤버는 애니다. 본명은 문서윤으로, 이명희 신세계그룹 총괄회장 외손녀이자 정유경 ㈜신세계 회장의 맏딸이다. 타잔은 모델 겸 무용가, 베일리는 댄서, 우찬은 래퍼로 이미 각 분야에서 유명했다.

올데이 프로젝트는 오는 21일까지 서울 성동구 성수동 EQL매장과 에스팩토리에서 발매 기념 팝업 스토어를 운영한다.

