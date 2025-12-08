아킬레스건 손상 및 파열, 비수술 콜라겐 주사 ‘이럴 때’ 고려

아킬레스건 손상 및 파열 치료에 비수술적 접근법이 주목받고 있다.

특히 아킬레스건 파열의 경우 진단 기준에 부합한다면 비수술 치료가 효과적일 수 있다는 의견이 임상 현장에서 제기되고 있다.

비수술 치료는 과거 다양한 기간의 깁스 고정법이 시도돼 왔다. 현재는 초음파 검사를 통해 파열 부위의 벌어짐이 5mm 이내일 때 적용 가능하다는 기준이 널리 활용되고 있다. 이같은 선별 기준은 비수술 치료의 안전성과 효과를 높이기 위한 절차로 자리 잡고 있다.

최근 발표된 연구 결과들은 콜라겐 주사의 치료적 활용 가능성을 뒷받침하고 있다. 동물 실험에서 콜라겐 주사를 적용한 그룹은 길이 유지, 힘 회복, 조직 안정성 등 여러 항목에서 우수한 결과를 보였다. 다른 생리식염수·PDRN·혼합 주사군과 비교한 연구에서도 콜라겐 투여군이 4주 차에 가장 강한 힘을 나타낸 것으로 보고됐다.

이같은 연구 결과를 바탕으로 임상에서도 콜라겐 주사가 적용되고 있다. 치료 후 재파열 발생이 줄어들고 힘의 회복 속도와 환자의 불편감 감소 측면에서 긍정적인 반응이 관찰되고 있다.

비수술 치료는 수술과 비교해 흉터나 수술 후 신체 부담이 적다는 점에서 강점을 가진다. 또한 치료비 부담이 상대적으로 낮고 정신적 부담도 적은 편이라는 점이 장점으로 꼽힌다.

다만 비수술 치료는 환자가 스스로 가볍게 생각하며 의료진의 지시를 충분히 따르지 않는 경향이 있어, 주기적인 경과 확인과 세밀한 관리가 필요하다는 점이 고려되어야 한다. 비수술 치료의 성공 여부는 환자의 협조와 정확한 초기 관리에 따라 달라질 수 있기 때문이다.

최근 임상에서는 적절한 기준을 충족하는 환자에게 비수술 치료와 콜라겐 주사를 병행했을 때 치료 만족도가 높아지고 회복 과정이 원활하다는 경험적 보고도 증가하고 있다. 초음파를 통한 정확한 진단, 손상 정도의 파악, 파열 간격 평가가 치료 방향 설정의 핵심 요소로 작용하고 있으며, 이를 기반으로 비수술 치료의 적용 범위도 점차 확대되고 있다.

김지범 압구정 두발로병원 원장(정형외과 전문의)은 “아킬레스건 파열이 비수술 치료 기준에 해당한다면 콜라겐 주사를 병행한 보존적 치료는 재파열 위험을 낮추고 회복 만족도를 높일 수 있는 효과적인 선택지”라고 말했다.

