하이트진로, 정기 임원인사… “새로운 100년 경쟁력 제고”

하이트진로는 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 8일 밝혔다.

하이트진로는 국내 주류시장 정체를 극복하고 해외 시장에 적극 진출하기 위한 미래성장전략의 일환으로 임원인사에 나섰다. 업계 최초 100년 기업인 만큼, 다음 100년을 이끌 경영진을 새롭게 구성했다. 대표이사 등 주요 임원진의 세대교체를 통해 향후 경쟁력 제고에 집중한다는 전략이다.

이번 인사는 장인섭 부사장(사진)을 비롯해 관리, 영업, 생산 부문 신규 임원 4명이 포함됐다. 신규 대표이사는 오는 30일 임시주주총회 후에 이사회를 통해 선임될 예정이다.

하이트진로는 이번 정기 임원인사를 시작으로 경영 안정 및 내실 강화, 글로벌 성장전략 추진 등을 위한 조직 개편을 마무리할 계획이다.

한편, 임시주주총회에서 장인섭 부사장, 백명규 상무가 새롭게 사내이사로 선임될 예정이다.

[승진자 명단]

▲ 승진

- 부사장 : 장인섭

- 상무보 : (관리) 박기웅, 이시

(영업) 하재헌

(생산) 김동우

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

