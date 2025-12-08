눈길 정답은?…타이어뱅크가 소개하는 이 방법

지난 4일 퇴근길 수도권은 아비규환 상황을 맞이했다. 당초 1cm 내외의 적설량을 예측한 기상청 예보를 크게 넘어선 5~7cm 가량의 눈이 내렸다. 흡사 여름철 ‘국지성 호우’ 같은 눈으로 크고 작은 교통사고가 이어졌다. 또 다음날까지 차에서 고립된 사람들도 있었을 정도였다. 기상 전문가들은 올 겨울엔 이와 같은 ‘국지성 폭설’ 현상이 계속 될 것으로 예상 중이다.

이런 날씨는 운전자들에게도 큰 위험이다. 전문가들은 이런 상황을 대비해 눈길을 자주 다니지 않는 운전자여도 윈터타이어 장착이 필요하다고 얘기한다. 타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)는 운전자들에게 겨울철 안전운전을 위해 윈터타이어 중요성을 안내 중이다.

윈터타이어는 겨울철 눈길 미끄러짐을 방지 역할을 해 강원, 경기 북부 또는 일부 산간 지방에만 필요할 것으로 생각한다. 하지만 윈터타이어는 눈길이 아니더라도 영하 7도 이하의 기온에서 최적의 성능을 발휘한다. 빙판길 등에서도 뛰어난 접지 성능을 자랑해 겨울철 주행 안전에 큰 도움을 준다. 이런 성능은 타이어 주성분인 고무의 배합을 일반 타이어와 다르게 하기 때문. 추운 기온에서 경화되는 것을 방지하고 접지력을 높이기 위해 특수 컴파운드를 사용한다. 배수 성능을 강화해 눈길이나 빙판길에서 미끄러지는 것을 방지한다.

다만, 윈터타이어의 완전한 성능을 구현하기 위해서는 반드시 타이어 4본을 동시에 교체하는 것이 바람직하다. 앞 또는 뒤 타이어만 교체하는 경우 접지력의 차이로 주행 중 미끄러짐이 더 심해질 수 있기 때문이다. 타이어뱅크 관계자는 “윈터타이어는 눈길이 아니어도 추운 기온에서 제 성능을 발휘하는 만큼 겨울철 주행 안전을 고려한다면 교체하는 것을 권장한다.”며 윈터타이어 사용의 중요성을 강조했다.

한편, 타이어뱅크는 전국적인 한파와 눈 예보에 맞춰 전국 520여개 매장에서 겨울철 운전자들을 위한 윈터타이어 교체와 타이어 점검 등의 서비스를 본격 가동 중이며 야간 응급 상황을 대비해 50여 개의 24시간 타이어 응급실 매장을 운영해 운전자의 안전 운전을 지원하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

