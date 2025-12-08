‘이원적 관광’이 뜬다…“새해 관광 트렌드는 D.U.A.L.I.S.M”

“기술과 감성, 위기와 적응, 럭셔리와 실속 등 상반된 가치가 공존하며 새로운 여행 경험을 탄생시키는 ‘이원적 관광’의 시대가 될 것이다.”



한국관광공사가 2026년 국내 관광산업의 흐름을 전망하는 ‘2026 관광트렌드’를 8일 발표했다.



핵심 키워드는 ‘D.U.A.L.I.S.M.’으로 최근 3년간의 거시 환경 분석, 이동통신 및 카드 소비 데이터와 소셜 데이터, 그리고 전문가 인터뷰 및 관광소비자 설문조사 등 다층적 데이터 융합 분석을 통해 도출됐다.



2026년 관광 트렌드는 ▲디지털 휴머니티(D) ▲문화의 일치(U) ▲적응형 회복탄력성(A) ▲로컬의 재창조(L) ▲개인 가치 스펙트럼(I) ▲공간적 경험(S) ▲세대 간 흐름(M) 등 7가지를 담고 있다.



디지털 휴머니티(D)는 AI 기술이 여행의 효율성을 넘어 여행자의 감성을 읽는 ‘감성적 조력자’로 진화한다는 점에 주목했다. 문화의 일치(U)는 K-콘텐츠 소비의 달라지는 형태를 담았다. 외국인 관광객들이 드라마 촬영지나 공연장을 관람하는 것에서 벗어나 한국인처럼 먹고, 입고, 즐기는 평범한 일상을 경험하는 여행 수요가 증가할 것으로 보인다.



적응형 회복탄력성(A)은 여행을 통해 방문 지역을 더 나은 곳으로 만드는 윤리적 가치를 소비하는 현상이 강화될 것이라는 전망을 담았다. 로컬의 재창조(L)는 지역의 평범한 일상적 요소인 음식, 노포, 생활문화 등이 독창적인 관광 자원으로 재해석되는 점을 주목했다. 개인 가치 스펙트럼(I)은 개인의 가치 기준에 따라 럭셔리와 실속(가성비)을 동시에 추구하는 N극화 소비 패턴에 주목했다. 또 기존 문화시설, 유휴부지 등 공간을 재해석하고 문화콘텐츠와 융합해 체험과 몰입을 극대화하는 복합 문화 공간도 인기를 끌 전망인데 이를 공간적 경험(S)으로 표현했다. 같은 여행이라도 세대별로 소비하는 의미와 방식이 달라지는 세대 간 흐름(M)도 눈여겨볼 만하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

