샤이니 키까지 번진 박나래 ‘주사이모’ 논란…해명 요구 폭주

사진 = 그룹 샤이니 키가 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 세 번째 정규앨범 'HUNTER(헌터)' 발매 기념 기자간담회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

그룹 샤이니 키가 박나래의 이른바 ‘주사이모’로 지목된 A씨와 연관돼 보이는 흔적이 드러나면서, 해명을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

최근 키의 SNS에는 관련 의혹을 묻는 댓글이 연이어 달리고 있다. 이는 박나래의 ‘주사이모’ 논란 속에서 키와 A씨가 연결된 듯한 정황이 온라인에서 제기된 영향이다.

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

지난 6일 여러 커뮤니티에는 A씨가 지난해 12월 업로드한 갈색 푸들 영상의 캡처 이미지가 퍼졌다. 해당 영상의 반려견이 키가 키우는 꼼데와 종·이름이 정확히 일치했고, 영상에 보이는 집 내부 구조 또한 키가 ‘나 혼자 산다’(이하 ‘나혼산’)에서 공개했던 집과 비슷하다는 주장이 뒤따랐다.

A씨는 영상에서 “꼼데야~ 너 왜 그래? 10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보는 건대?”라며 “가르숑은 안 그러는데 넌 왜 그래”라고 적어 더욱 의혹을 키웠다. 꼼데와 가르숑은 키가 방송을 통해 자주 소개해온 반려견들이다.

이 같은 정황으로 인해 A씨와 키가 오래전부터 알고 지낸 사이가 아니냐는 추측이 확대되는 상황이다.

앞서 디스패치는 박나래가 의사 면허가 없는 A씨로부터 불법적으로 약 처방과 의료 시술을 받았다고 보도했다. 박나래 측은 이에 대해 “(A씨는) 의사 선생님이고 의사 면허가 있는 분으로 알고 있다. 영양 주사를 맞았을 뿐”이라며 “불법 의료 행위가 아니다. 그분이 의사 면허가 없는 분이라고 한다면 법적으로 책임져야 할 부분에 대해서는 책임을 질 것”이라고 밝혔다.

현재 A씨는 SNS 게시물을 모두 삭제한 상황이다. 키의 최근 게시물에는 “주사이모 인스타 꼼데사진 해명 좀 해줘요ㅠ”, “주사이모랑 무슨 관계?”, “얼른 입장문을 내주길..” 등의 댓글이 이어지고 있다.

한편 키의 어머니는 경북 칠곡의 대학병원에서 간호사로 근무했으며, 간호과장까지 역임한 뒤 지난해 12월 31일 정년퇴직했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

